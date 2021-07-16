Циципас сенсационно проиграл соотечественнику Джоковича на турнире в Гамбурге
Ракетка Циципаса сломалась пополам во время выполнения одноручного бэкхенда. Видео
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Стефанос Циципас / Фото: Getty Images
Во время четвертьфинального матча турнира АТР-500 в Гамбурге между Стефаносом Циципасом и Филиппом Краиновичем случился довольно курьезный случай. У грека сломалась пополам ракетка во время выполнения им одноручного бэкхенда.
Напомним, Циципас проиграл Краиновичу.
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