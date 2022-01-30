«Ребенок перестал мечтать». Медведев проиграл финал Australian Open и обратился к фанатам-врунам

Мощнейший монолог от Даниила

Даниил Медведев / Фото - twitter.com/Lufedepotro

Это день Рафаэля Надаля. Без вариантов. Он вошел в историю – первым выиграл 21 титул Grand Slam. Новак Джокович и Роджер Федерер уже в роли отстающих. А учитывая то, что дальше нас ждет Roland Garros, испанец может оторвался и вовсе на два мейджора.

В общем, история его победы впечатляет. После травмы, невнятного начала сезона, коронавируса, изнурительного четвертьфинала с Денисом Шаповаловым он выдал такой матч – в 35 лет относился по корту пять с половиной часов.

Надаль уступал 0:2 по сетам и отыграл три брейк-пойнта, чтобы не позволить Даниилу Медведеву повести 4:2 в третьем. Испанец был невероятно близок к поражению. Но победил. И для него это лишь второй триумф в Мельбурне. Первый с 2009 года.

Рафаэль Надаль сквозь годы Рафаэль Надаль сквозь годы

В таких обстоятельствах взял самый неберущийся для себя шлем. Легендарно. Конкуренты склонили головы.

Новак Джокович: «Удивительное достижение. Всегда впечатляющий боевой дух еще раз принес победу».

Роджер Федерер: «От всего сердца поздравляю своего друга и великого соперника Рафаэля Надаля. Несколько месяцев назад мы шутили, что оба ходим на костылях. Потрясающе. Нельзя недооценивать великого чемпиона».

Вот только это был матч не одного лишь Надаля. Без Медведева он не был бы настолько хорош. Чемпион US Open-2021 мог выиграть второй Шлем подряд. А это, согласитесь, громко.

Он несколько раз, казалось, был близок к тому, чтобы вновь переломить ход матча. И те три брейк-поинта при счете 2:3 в пятом сете лишнее тому подтверждение. Однако Даниил проиграл. А после окончания матча включился в общении со зрителями.

Сначала пытался отшучиваться во время церемонии награждения:

«Во время игры я пытался просто играть в теннис, но после матча просто спросил у Надаля: «Ты что, не устал?» Он был невероятным. Жена, думаю, разбила телевизор во время матча. Она моя самая большая поддержка. Благодарю мою команду. Мама, сестра, люблю вас. Если, вы, конечно, все еще это смотрите. Просто спасибо за поддержку. Попытаюсь быть лучше в следующий раз».

Трибуны смеялись вместе с ним, аплодировали Медведеву – приняли его как одного из любимчиков. Вот только во время матча они вели себя совершенно по-другому.

Собственно, об этом Даниил и решил поговорить во время пресс-конференции. Он не столько отвечал на вопросы, сколько выдал монолог. Обращенный к болельщикам, которые его обманули.

«Это будет немного необычная пресс-конференция. Я хочу начать с короткой или длинной, не знаю получится ли сделать эту историю короткой. Историю о маленьком мальчике, который мечтал о больших свершениях в теннисе. Когда я впервые взял ракетку в руки, мне было 6 лет. Время летело быстро, до 12 лет я просто тренировался, играл у себя на родине и, конечно же, смотрел матчи Grand Slam по телевизору. Там играли большие звезды, их поддерживали фанаты. И ты мечтал оказаться там. Потом я начал играть в Европе, на юношеской Олимпиаде, там я даже вышел в финал – это было круто. Это был момент, когда ты понимаешь, что твои желания исполняются – вот они, большие арены. Потом пошли юниорские Grand Slam. Это была возможность увидеть звезд. На US Open с ними даже можно было поесть в ресторане. Такие вот мелкие вещи. Помню, увидел Изнера и был в шоке от того, насколько он высокий в реальной жизни. Люди приходили поддерживать тебя. Даже если они не знали кто ты такой, они поддерживали юниоров. Это отличные моменты. И в то время ты думаешь: «Вау, я хочу быть здесь, на Grand Slam, играть с лучшими».

Потом множество фьючерсов, челленджеров на пути к большим турнирам. В моей карьере было много моментов, когда этот ребенок сомневался в том, стоит ли ему продолжать путь к своей мечте. Помню пару таких эпизодов. Я проиграл очень сложный матч. Это был Roland Garros. Тогда я в своем возрасте, думаю, был в топ-5. А это неплохо, учитывая то, насколько сильное у нас поколение. Тогда я проиграл Бенжамену Бонзи, который сейчас в топ-100, но в зале для пресс-конференции, а я говорю по-французски, был только один журналист – из моей страны. И я такой: «Честно? Это ведь Grand Slam». Я тогда был близок к топ-50, в очень молодом возрасте. Подумал себе: «Удивительно, но ничего». Мы поговорили с тем журналистом где-то 5 минут. Мне нравится разговаривать с журналистами. И еще было поражение от Пьера-Юга Эбера. Я вел по сетам 2:0, но он выдал невероятный матч. Мне, на самом деле, нравятся такие матчи. Именно из-за таких игр мне нравится теннис. Я тогда был на грани того, чтобы попасть в топ-10. В своем возрасте я уже был в топ-3 или даже в топ-2 со Зверевым и Домиником, но он чуть постарше. Я пришел на пресс-конференцию, был немного расстроенным из-за болельщиков и всего такого. И было достаточно смешно. Я решил, что буду отвечать коротко: двумя словами. Но там был только один журналист. Он спросил меня что-то, я ответил двумя словами – и больше не было вопросов. Так ребенок начал сомневаться стоит ли ему продолжать верить в большие вещи. Я не буду объяснять почему именно. Но сегодня я понял, что я собираюсь играть в теннис только для себя, для моей семьи, чтобы заботиться о ней, для тех, кто верит в меня, для моей страны, потому что я чувствую много поддержки оттуда. Я скажу так: если у меня будет возможность сыграть на харде дома перед Roland Garros или Wimbledon, то я сыграю там, даже есть придется пропустить Шлемы. Без разницы. Ребенок перестал мечтать. Ребенок теперь будет играть за себя. Вот и все. Это моя история».

И Медведев попросил задавать вопросы. Только не об этой истории. О матче. Впрочем, журналисты все же вытянули из него продолжение. Спросили о том, связанно ли это все с поведением болельщиков во время финала.

«Я приведу только один маленький пример. Перед подачей Надаля, в пятом сете, один парень крикнул: «Давай, Даниил!» И здесь тысячи ему такие: «Тссс!» – и тишина. Перед моей подачей почему-то такого не было. Это разочаровывает. Это неуважение. Не уверен, что после 30 я все еще буду хотеть играть в теннис. Да многое будет зависеть от моего окружения, от того, что мне будут говорить, но, опять же… ребенок, который мечтал, его после сегодня больше во мне нет. Так что будет сложнее продолжать с теннисом если это будет так».

А потом Медведев решил, что к истории мальчика, который перестал мечтать, нужно добавить еще одну главу:

«Когда я забрался на уровень топ-30, топ-20, начал играть с Новаком, Роджером, Рафаэлем, когда у нас получались тяжелые матчи, но я все еще их не побеждал, было много разговоров, я их помню. О молодом поколении, что мы должны играть лучше, что мы должны выходить на передовую. И я такой: «Да, давайте попробуем, давайте устроим им тяжелое время». Но, судя по всему, эти люди врали. Потому что каждый раз, когда я выходил на корт в этих больших матчах, то не видел этого большого количества болельщиков, которое хотело, чтобы я победил. Это не история одного дня. Сегодня просто была вершина».

Теннис всегда считался спортом джентльменов. И это касалось не только спортсменов, но и болельщиков. Есть определенные традиции. И эти традиции не состоят в том, чтобы поддерживать великую тройку, а остальных не замечать.

Медведева можно понять. Он выдал отличный матч. А как вели себя болельщики Даниил не постеснялся рассказать даже судье на вышке.