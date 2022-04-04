Рекорд Калининой, Свитолина вне топ-20 и новая первая ракетка мира

Швентек возглавила рейтинг после завершения карьеры Барти

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WTA на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг.



В топ-10 произошло много изменений. После объявления о завершении карьеры Эшли Барти возглавила рейтинг-лист полька Ига Швентек, которая в начале апреля выиграла «тысячник» в Майами.

Элина Свитолина откатилась на 7 строчек и стала 27 в рейтинг-листе. Личный рекорд обновила Ангелина Калинина, которая новую неделю начала на 42-м месте.

Напомним, что Свитолина из-за травмы пропустит несколько турниров.