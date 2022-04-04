Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
21:10
Бодибилдинг. Открытый Кубок Львова WABBA 2021

Рекорд Калининой, Свитолина вне топ-20 и новая первая ракетка мира

Швентек возглавила рейтинг после завершения карьеры Барти
Теннис WTA
04 апреля 21:35
Рекорд Калининой, Свитолина вне топ-20 и новая первая ракетка мира
Фото: Getty Images

WTA на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг.

В топ-10 произошло много изменений. После объявления о завершении карьеры Эшли Барти возглавила рейтинг-лист полька Ига Швентек, которая в начале апреля выиграла «тысячник» в Майами.

Элина Свитолина откатилась на 7 строчек и стала 27 в рейтинг-листе. Личный рекорд обновила Ангелина Калинина, которая новую неделю начала на 42-м месте.

Напомним, что Свитолина из-за травмы пропустит несколько турниров.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ига Швентек Эшли Барти Элина Свитолина Ангелина Калинина

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Калинина расправилась с представительницей страны-агрессора на старте турнира в США
Калинина расправилась с представительницей страны-агрессора на старте турнира в США
Теннис WTA
04 апреля 19:30
Свитолина: «Отвага и мужество украинского народа в сражении с россией дали мне огромный толчок»
Свитолина: «Отвага и мужество украинского народа в сражении с россией дали мне огромный толчок»
Теннис WTA
29 марта 19:51
Свитолина пропустит матч Кубка Билли Джин Кинг с США
Свитолина пропустит матч Кубка Билли Джин Кинг с США
Теннис Кубок Билли Джин Кинг
29 марта 18:31
Калинина из-за травмы не смогла доиграть матч «тысячника» после «баранки» в первом сете
Калинина из-за травмы не смогла доиграть матч «тысячника» после «баранки» в первом сете
Теннис WTA
29 марта 10:05
Калинина вышла в четвертый круг крупного турнира в Майами
Калинина вышла в четвертый круг крупного турнира в Майами
Теннис WTA
28 марта 16:34
Калинина обыграла 26-ю ракетку мирового рейтинга и вышла в третий круг крупного турнира в Майами
Калинина обыграла 26-ю ракетку мирового рейтинга и вышла в третий круг крупного турнира в Майами
Теннис WTA
26 марта 08:50

Новости: Теннис

Виталий Сачко стартовал с уверенной победы на турнире в Италии
Виталий Сачко стартовал с уверенной победы на турнире в Италии
ATP
18:55
Марченко: «Стах, красава, из окопа вернул статус первого номера Украины»
Марченко: «Стах, красава, из окопа вернул статус первого номера Украины»
ATP
04 апреля 22:59
Смена первой ракетки Украины, Алькарас после первого титула Masters вплотную приблизился к топ-10 ATP
Смена первой ракетки Украины, Алькарас после первого титула Masters вплотную приблизился к топ-10 ATP
ATP
04 апреля 22:50
Надежда Киченок завершила выступления на турнире в США
Надежда Киченок завершила выступления на турнире в США
WTA
04 апреля 22:49
Рекорд Калининой, Свитолина вне топ-20 и новая первая ракетка мира
Рекорд Калининой, Свитолина вне топ-20 и новая первая ракетка мира
WTA
04 апреля 21:35
Первая победа с прошлого года. Завацкая удачно стартовала на турнире в США
Первая победа с прошлого года. Завацкая удачно стартовала на турнире в США
WTA
04 апреля 20:02
Калинина расправилась с представительницей страны-агрессора на старте турнира в США
Калинина расправилась с представительницей страны-агрессора на старте турнира в США
WTA
04 апреля 19:30
Стаховский: «россия «освобождает» украинцев… От жизни…»
Стаховский: «россия «освобождает» украинцев… От жизни…»
ATP
04 апреля 18:38
Стаховский вместе с Ребровым, Шевченко и Коваленко закупили экипировку для украинских военных
Стаховский вместе с Ребровым, Шевченко и Коваленко закупили экипировку для украинских военных
03 апреля 22:59
Все новости

Популярные новости

Райан Гарсия: «Сердце Ломаченко с украинцами – он отказался от 100%-о шанса взять все титулы»
Райан Гарсия: «Сердце Ломаченко с украинцами – он отказался от 100%-о шанса взять все титулы»
Бокс Профессиональный бокс
29 марта 12:08
1
Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 17:35
«Русский мир» во всей красе. Рашисты танком «облагородили» участок Усика
«Русский мир» во всей красе. Рашисты танком «облагородили» участок Усика
Бокс Профессиональный бокс
01 апреля 12:38
Рашисты расстреляли украинского боксера прямо в тренировочном зале
Рашисты расстреляли украинского боксера прямо в тренировочном зале
Бокс
29 марта 14:15
3
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 19:15
5
Рашизму в футболе быть! FIFA не стала исключать россию из организации
Рашизму в футболе быть! FIFA не стала исключать россию из организации
Футбол В мире
31 марта 18:52
Все новости