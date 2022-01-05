Руководство Australian Open подтвердило, что Джокович сыграет на турнире
Род Лэйвер: «Думаю, что ситуация может стать скверной, когда Джокович выйдет на корт»
Легенда тенниса считает, что серб может нарваться на шквал критики от болельщиков
15:54
Род Лэйвер / фото - Getty Images
Легендарный теннисист, в честь которого названа главная арена Australian Open, Род Лэйвер высказался о скандальном допуске Новака Джоковича на AO. Цитирует Лейвера портал The Australian.
«Думаю, что ситуация может стать скверной. Я могу предположить, что в штате Виктория люди могут думать, мол, да, я с радостью посмотрю, как он играет и соревнуется, но в то же время есть правильный и есть неправильный путь.
В интересах самого Джоковича озвучить публично по какой причине ему дали разрешение въехать в Австралию. Если такая причина есть, тогда… нам нужно ее знать. Да, если ты великий игрок и ты выиграл так много турниров, тогда, это не может быть физический недуг. Тогда в чем проблема?»
Напомним, премьер-министр Австралии грозиться отправить Джоковича домой, если тот не предоставит доказательства для медотвода.
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