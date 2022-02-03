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Роджер Федерер и Рафаэль Надаль сыграют на Кубке Лэйвера
Турнир состоится в сентябре 2022 года
Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль / фото - Getty Imags
Пресс-служба Кубка Лэйвера официально заявила, что швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль выступят за сборную Европы на турнире в 2022 году.
«Возвращение Федаля. Теннисные суперзвезды Роджер Федерер и Рафаэль Надаль представят сборную Европы в сентябре 2022 года на Кубке Лэйвера в Лондоне».
Напомним, Федерер поздравил Надаля с 21-й победой на турнире «Большого шлема»
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