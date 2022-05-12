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Російських і білоруських тенісистів допустять до Roland Garros. Санкції будуть лише в разі пропутінської заяви

Директор турніру виступила з заявою
Теннис Grand Slam
19:31
Російських і білоруських тенісистів допустять до Roland Garros. Санкції будуть лише в разі пропутінської заяви
Фото - atptour.com

Директор ґрунтового Grand Slam Roland Garros Амелі Моресмо в ефірі радіо France Inter виступила в заявою з приводу присутності російських і білоруських тенісистів на турнірі:

«Це дуже непросто, напевно, не існує абсолютно справедливого рішення, яке можна прийняти в цій ситуації.

Ми дотримуємося тієї ж позиції, що й європейські та інші уряди, котрі у березні вирішили, що збірні росії і білорусі відсторонені, але не спортсмени, як індивідуальності. Допоки вони грають під чітким нейтральним статусом.

Якщо котрийсь з них зробить в медіа пропутінську заяву, то, очевидно, будуть санкції».

Поки рішення про повний бан російських і білоруських тенісистів прийняли Wimbledon і Асоціація лаун-тенісу. Відповідно, в цьому році гравці з двох країн-агресорів не зможуть виступити на жодному турнірі в Великобританії.

Зважаючи на рішення, котре прийняли керівники британського тенісу, відповідно до вказівки уряду, в АТР вирішили не нараховувати очки за Wimbledon в цьому сезоні.

Нагадаємо, Еліна Світоліна вперше з 2011 року не зіграє на Roland Garros.

Сергей Лукьяненко
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