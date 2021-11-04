Прага может принять финал Кубка Билли Джин Кинг
Россия и США сформировали первую полуфинальную пару Кубка Билли Джин Кинг
Финал турнира проходит в Праге
17:46
Фото: пресс-служба турнира
В Праге проходит финал Кубка Билли Джин Кинг (в прошлом – Кубок Федерации).
Первую полуфинальную пару сформировали Россия и США. Россиянки выиграли группу А, американки – группу С.
Заявки на турнир сборных России и США:
Еще одним полуфиналистом турнира стала сборная Австралии, однако ее соперник определится позже во встрече Швейцарии и Чехии.
Полуфинальные матчи пройдут 5 ноября. Финал – 6 ноября.
Напомним, в 2020 году Кубок Билли Джин Кинг не разыгрывался. В 2019 чемпионками стали француженки, которые в этом году проиграли обе встречи и заняли последнее место в группе А.
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