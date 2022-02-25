«Я не могу…» Реакция Свитолиной на военное вторжение России в Украину
«Россияне, вы за это заплатите…». Стаховский в ярости после прилетевшей в дом ракеты
Теннисист опубликовал ужасающий кадр в своем Instagram
Фото: ATP
Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский опубликовал в своем Instagram жуткое фото дома, на который российские войска направили ракету:
Последний раз в Киев прилетали ракеты еще в 1941-м… А теперь и в 2022-м…
Россияне, вы за это заплатите… Все вы за это заплатите.
Гарри Каспаров призвал мировые власти к решительным действиям и помощи Украине в войне с Россией.
Комментарии 0