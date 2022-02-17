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Россиянка Кудерметова обыграла обидчицу Свитолиной и вышла в полуфинал турнира в Дубае

Ее следующей соперницей может стать Даяна Ястремская
Теннис WTA
17 февраля 18:08
Россиянка Кудерметова обыграла обидчицу Свитолиной и вышла в полуфинал турнира в Дубае
Фото: Getty Images

Российская теннисистка Вероника Кудерметова стала второй полуфиналисткой турнира серии WTA 500 в Дубае, обыграв представительницу Швейцарии Жиль Тайхманн – 6:2, 5:7, 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 24 минуты. За это время Кудерметова выполнила 5 подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и выиграла 6 геймов на приеме. Ее соперница сделала 1 эйс, 2 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 4 брейк-поинта.

В полуфинале россиянка встретится с победительницей матча Даяна Ястремская – Маркета Вондрушова.

Напомним, проигравшая Тайхманн в предыдущем раунде турнира выбила первую ракетку Украины Элину Свитолину.

Сергей Остапенко
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