Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняОни там в АПЛ сошли с ума? Одноклубник Ярмоленко показал, как бьет свою кошку, и может угодить в тюрьму на пять лет
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
матч-центр

Россиянку Журавлеву подозревают в употреблении допинга

В организме 25-летней теннисистки нашли метаболит аримистана
Теннис WTA
17:59
Россиянку Журавлеву подозревают в употреблении допинга
Агелина Журавлева / Фото - Facebook
Россиянку Ангелину Журавлеву, которая занимает 1076-е место в рейтинге WTA, подозревают в употреблении запрещенных веществ. Об этом сообщает antidoping.itftennis.com.

В допинг-пробе 25-летней россиянки, которую она сдала во время ноябрьского турнира в Казани, был обнаружен метаболит аримистана.

12 января Журавлевой сообщили о подозрениях в употреблении запрещенных препаратов, после чего она добровольно отказалась от выступлений. 

Отметим, что в случае дисквалификации период добровольного отстранения будет учтен ITF (Международная федерация тенниса).

Накануне был опубликован обновленный рейтинг WTA.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

допинг

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Саладуха: «Создание антидопинговой лаборатории позволит оставлять в Украине средства на допинг-контроль»
Саладуха: «Создание антидопинговой лаборатории позволит оставлять в Украине средства на допинг-контроль»
Другие
03 февраля 15:38
Олимпийский чемпион накануне Пекина-2022 отказался есть мясо, чтобы его не дисквалифицировали
Олимпийский чемпион накануне Пекина-2022 отказался есть мясо, чтобы его не дисквалифицировали
Olympics Пекин-2022
01 февраля 18:43
Верховная Рада во втором чтении приняла антидопинговый законопроект
Верховная Рада во втором чтении приняла антидопинговый законопроект
Другие
26 января 14:45

Новости: Теннис

Шаповалов сенсационно проиграл 137-й ракетке мира на старте турнира в Роттердаме
Шаповалов сенсационно проиграл 137-й ракетке мира на старте турнира в Роттердаме
ATP
19:00
Россиянку Журавлеву подозревают в употреблении допинга
Россиянку Журавлеву подозревают в употреблении допинга
WTA
17:59
Глава WTA: «Недавнее интервью Пэн Шуай не снимает наших опасений»
Глава WTA: «Недавнее интервью Пэн Шуай не снимает наших опасений»
WTA
10:20
Киргиос: «В этом сезоне мы с Танаси сыграем на всех крупных турнирах, кроме Roland Garros и Wimbledon»
Киргиос: «В этом сезоне мы с Танаси сыграем на всех крупных турнирах, кроме Roland Garros и Wimbledon»
ATP
07 февраля 22:50
Хуркач разобрался с Тсонгой на старте турнира в Нидерландах
Хуркач разобрался с Тсонгой на старте турнира в Нидерландах
ATP
07 февраля 22:45
Фоньини: «Сложно подобрать слова для того, чтобы описать, что сделал Надаль»
Фоньини: «Сложно подобрать слова для того, чтобы описать, что сделал Надаль»
ATP
07 февраля 22:20
Сачко оступился в финале квалификации Challenger во Франции
Сачко оступился в финале квалификации Challenger во Франции
ATP
07 февраля 18:25
Киченок и Остапенко проиграли на старте турнира в Санкт-Петербурге
Киченок и Остапенко проиграли на старте турнира в Санкт-Петербурге
WTA
07 февраля 18:15
Де Минор разгромил Гоффена на старте турнира в Нидерландах
Де Минор разгромил Гоффена на старте турнира в Нидерландах
ATP
07 февраля 17:37
Все новости

Популярные новости

Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Футбол В Европе
02 февраля 21:46
1
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
01 февраля 13:35
19
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Тема дня
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Olympics Пекин-2022
05 февраля 17:51
7
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
Olympics Пекин-2022
03 февраля 23:12
10
Финал прыжков с трамплина на Олимпиаде-2022 закончился массовой дисквалификацией – в пользу России и Канады
Финал прыжков с трамплина на Олимпиаде-2022 закончился массовой дисквалификацией – в пользу России и Канады
Olympics Пекин-2022
07 февраля 22:58
1
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Мнение
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Бокс Профессиональный бокс
02 февраля 19:23
1
Все новости