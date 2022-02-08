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Россиянку Журавлеву подозревают в употреблении допинга
В организме 25-летней теннисистки нашли метаболит аримистана
Агелина Журавлева / Фото - FacebookРоссиянку Ангелину Журавлеву, которая занимает 1076-е место в рейтинге WTA, подозревают в употреблении запрещенных веществ. Об этом сообщает antidoping.itftennis.com.
В допинг-пробе 25-летней россиянки, которую она сдала во время ноябрьского турнира в Казани, был обнаружен метаболит аримистана.
12 января Журавлевой сообщили о подозрениях в употреблении запрещенных препаратов, после чего она добровольно отказалась от выступлений.
Отметим, что в случае дисквалификации период добровольного отстранения будет учтен ITF (Международная федерация тенниса).
Накануне был опубликован обновленный рейтинг WTA.
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