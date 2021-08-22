Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Российская олимпийская чемпионка пропустит US Open

У Весниной травма левого ахилла
Теннис Grand Slam
16:43
Российская олимпийская чемпионка пропустит US Open
Фото: Instagram

Олимпийская чемпионка Рио-2016 и серебряный призер Токио-2020 Елена Веснина сообщила в своем Instagram, что не выступит на US Open:

К сожалению, я не сыграю в Нью-Йорке. Все еще есть некоторые проблемы с травмой левого ахилла, полученной в Токио. На восстановление понадобится больше времени, чем ожидалось.

Российский Дон Кихот. Медведев в шаолиньском стиле устроил драку с камерой на корте.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Елена Веснина травмы

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Павлюченкова и Рублев завоевали золото в олимпийском миксте
Павлюченкова и Рублев завоевали золото в олимпийском миксте
Olympics Токио-2020
1 августа 15:30
Российский дуэт проиграл бронзовый финал Олимпийских игр, не реализовав 4 матчбола
Российский дуэт проиграл бронзовый финал Олимпийских игр, не реализовав 4 матчбола
Olympics Токио-2020
31 июля 11:35

Новости: Теннис

Российская олимпийская чемпионка пропустит US Open
Российская олимпийская чемпионка пропустит US Open
Grand Slam
16:43
Российский Дон Кихот. Медведев в шаолиньском стиле устроил драку с камерой на корте
Тема дня
Российский Дон Кихот. Медведев в шаолиньском стиле устроил драку с камерой на корте
ATP
16:00
Три украинки вошли в основную сетку последнего турнира перед US Open
Три украинки вошли в основную сетку последнего турнира перед US Open
WTA
15:46
Победа Джоковича на US Open оценивается в смехотворный коэффициент
Победа Джоковича на US Open оценивается в смехотворный коэффициент
ATP
14:48
Тренер Надаля - о травме Рафаэля: «Боль становилась нестерпимой»
Тренер Надаля - о травме Рафаэля: «Боль становилась нестерпимой»
ATP
13:25
Зверев – о матче с Циципасом: «Это была великая битва»
Зверев – о матче с Циципасом: «Это была великая битва»
ATP
07:59
Определились финалисты Masters в Цинциннати
Определились финалисты Masters в Цинциннати
ATP
07:26
Людмила Киченок снова сыграла в «одиночке» и все так же неудачно
Людмила Киченок снова сыграла в «одиночке» и все так же неудачно
WTA
21 августа 22:47
Барти стала первой финалисткой турнира в Цинциннати, обыграв Кербер
Барти стала первой финалисткой турнира в Цинциннати, обыграв Кербер
WTA
21 августа 20:59
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
6
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
5
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
98
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
49
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 августа 13:07
Все новости