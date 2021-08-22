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Российская олимпийская чемпионка пропустит US Open
У Весниной травма левого ахилла
16:43
Фото: Instagram
Олимпийская чемпионка Рио-2016 и серебряный призер Токио-2020 Елена Веснина сообщила в своем Instagram, что не выступит на US Open:
К сожалению, я не сыграю в Нью-Йорке. Все еще есть некоторые проблемы с травмой левого ахилла, полученной в Токио. На восстановление понадобится больше времени, чем ожидалось.
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