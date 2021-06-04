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Российскую теннисистку задержали в Париже за участие в договорном матче на Roland Garros

Яну Сизикову подозревают в нечестной игре в матче парного разряда
Теннис Grand Slam
12:59
Российскую теннисистку задержали в Париже за участие в договорном матче на Roland Garros
Яна Сизикова / Фото - livesport
Российская теннисистка Яна Сизикова была задержана правоохранительными органами Франции после матча парного разряда на Roland Garros.

Отметим, что 26-летняя теннисистка выступала со своей соотечественницей Екатериной Александровой.

Как сообщает Le Parisien, такие меры связаны с предполагаемым участием Сизиковой в договорном матче. 

В минувшем сезоне спортсменку уже подозревали в нечестной игре на French Open.

Ранее 18-летняя украинка Марта Костюк пробилась в третий раунд Roland Garros, где встретится с россиянкой Варварой Грачевой
Владимир Кириченко
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Теги

Roland Garros Екатерина Александрова

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