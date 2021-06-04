Надаль уверенно разобрался с Гаске и вышел в третий раунд Roland Garros
Российскую теннисистку задержали в Париже за участие в договорном матче на Roland Garros
Яну Сизикову подозревают в нечестной игре в матче парного разряда
12:59
Яна Сизикова / Фото - livesportРоссийская теннисистка Яна Сизикова была задержана правоохранительными органами Франции после матча парного разряда на Roland Garros.
Отметим, что 26-летняя теннисистка выступала со своей соотечественницей Екатериной Александровой.
Как сообщает Le Parisien, такие меры связаны с предполагаемым участием Сизиковой в договорном матче.
В минувшем сезоне спортсменку уже подозревали в нечестной игре на French Open.
Ранее 18-летняя украинка Марта Костюк пробилась в третий раунд Roland Garros, где встретится с россиянкой Варварой Грачевой.
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