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Рублев без особых проблем вышел в 1/2 финала турнира в Сан-Диего

Пятая ракетка мира отправил домой Шварцмана

Теннис ATP
2 октября 09:06
Рублев без особых проблем вышел в 1/2 финала турнира в Сан-Диего
Андрей Рублев / Фото - sportsmax.tv
Пятый номер рейтинга АТР, российский теннисист Андрей Рублев уверенно вышел в полуфинал турнира в Сан-Диего (США), переиграв аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:1, 7:5.

За чуть менее 2 часа матча Рублев оформил пять брейков и четыре эйса, пять раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 15-я ракетка мира один раз взял подачу соперника, выполнил один эйс и трижды ошибался при подаче. 

После этой победы Рублева счет в личных встречах теннисистов стал 2:1 в пользу россиянина.

В полуфинале турнира San Diego Open Рублев встретится с британцем Кэмероном Норри.

Накануне лучший теннисист Украины Илья Марченко снялся с турнира серии АТР Challenger Tour во Муийрон-ле-Каптиф (Франция).
Владимир Кириченко
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Андрей Рублев Диего Шварцман

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