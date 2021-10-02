Стаховский поднялся на 7 позиций в рейтинге ATP. Рублев дебютировал в топ-5
Рублев без особых проблем вышел в 1/2 финала турнира в Сан-Диего
Пятая ракетка мира отправил домой Шварцмана
Андрей Рублев / Фото - sportsmax.tvПятый номер рейтинга АТР, российский теннисист Андрей Рублев уверенно вышел в полуфинал турнира в Сан-Диего (США), переиграв аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:1, 7:5.
За чуть менее 2 часа матча Рублев оформил пять брейков и четыре эйса, пять раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 15-я ракетка мира один раз взял подачу соперника, выполнил один эйс и трижды ошибался при подаче.
После этой победы Рублева счет в личных встречах теннисистов стал 2:1 в пользу россиянина.
В полуфинале турнира San Diego Open Рублев встретится с британцем Кэмероном Норри.
Накануне лучший теннисист Украины Илья Марченко снялся с турнира серии АТР Challenger Tour во Муийрон-ле-Каптиф (Франция).
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