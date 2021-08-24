Рублев: «Молодое поколение сейчас вытесняет старшее, это нормальный процесс»
Седьмая ракетка мира Андрей Рублев поделился мнением о развитии молодых игроков в большом теннисе. Россиянин уверен, что смена поколений происходит прямо сейчас.
«Поколения меняются, и уже почти на всех «Шлемах», на всех крупных турнирах обязательно есть в полуфиналах молодые игроки. Либо все, либо двое. Даже если взять «Большие шлемы». В финале Australian Open был Даня, на «Ролан Гаррос» — Циципас, на Уимблдоне – Берреттини.
Если взять «Мастерсы», то в Майами в полуфинале были трое молодых и один из прежнего поколения – Баутиста-Агут, в Мадриде – только Доминик Тим был не из нового поколения. И то его иногда к нам относят. Единственное, это Рим, где был финал Надаль – Джокович, но там тоже было двое молодых в полуфиналах. Поэтому, мне кажется, это уже что-то нормальное, все уже привыкают. Даже если брать финальную восьмерку, то три последних года ее выигрывали Зверев, Циципас и Даня. Так что мне кажется, это нормально, что поколения меняются».
Рублев проиграл Александру Звереву в финале турнира в Цинциннати.
Немец уверен, что фаворитом на US Open все еще является Новак Джокович.
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