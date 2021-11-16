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Рублев обыграл Циципаса в стартовом матче Итогового турнира ATP

Грек уступил в двух сетах
Теннис ATP
08:09
Рублев обыграл Циципаса в стартовом матче Итогового турнира ATP
Андрей Рублев / Фото: Twitter ATP

Четвертая ракетка мирового рейтинга Стефанос Циципас проиграл первый матч Итогового турнира Андрею Рублеву (ATP, 5) 6:4, 6:4.

За полтора часа на корте грек сделал 12 эйсов и допустил две «двойные». Россиянин 9 раз подал навылет, трижды ошибся при подаче и реализовал 2 брейк-поинта из 7-и. Это была 10-я официальная игра теннисистов – Андрей завоевал пятую победу и сравнял счет в личных встречах.

В другом матче зеленой группы лидер мирового рейтинга победил Новак Джокович.

Олег Шумейко-младший
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Андрей Рублев Стефанос Циципас

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