Киргиос: «Без Федерера не было бы ни Надаля, ни Джоковича»
Рублев обыграл Циципаса в стартовом матче Итогового турнира ATP
Грек уступил в двух сетах
Андрей Рублев / Фото: Twitter ATP
Четвертая ракетка мирового рейтинга Стефанос Циципас проиграл первый матч Итогового турнира Андрею Рублеву (ATP, 5) 6:4, 6:4.
За полтора часа на корте грек сделал 12 эйсов и допустил две «двойные». Россиянин 9 раз подал навылет, трижды ошибся при подаче и реализовал 2 брейк-поинта из 7-и. Это была 10-я официальная игра теннисистов – Андрей завоевал пятую победу и сравнял счет в личных встречах.
В другом матче зеленой группы лидер мирового рейтинга победил Новак Джокович.
Комментарии 0