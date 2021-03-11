Рублев пробился в полуфинал турнира в Дохе без единого появления на корт

Андрей Рублев / Фото - ATP

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублев в очередной раз, без появления на корт вышел в полуфинал турнира в Дохе (Катар).





Его оппонент по четвертьфинальному поединку, венгерский теннисист Мартон Фучович снялся с соревнований.





Таким образом, Рублев дошел до полуфинала, не сыграв ни единой встречи. Россиянин пропускал первый раунд из-за высокого номера посева, а перед матчем второго круга снялся его соперник француз Ришар Гаске.





За выход в финал турнира с призовым фондом $ 890 920 Рублев встретится либо с австрийцем Домиником Тимом (4-й номер рейтинга WTA), либо с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (13-йномер рейтинга WTA).





Напомним, Рублев является действующим чемпионом турнира в Дохе.







