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Рублев прокомментировал разгромную победу над Кепфером в полуфинале Кубка Дэвиса

Россиянин добыл первый балл для своей команды
Теннис Кубок Дэвиса
16:58
Рублев прокомментировал разгромную победу над Кепфером в полуфинале Кубка Дэвиса
Андрей Рублев / фото - Getty Images

Сборная Федерации тенниса России стала вторым финалистом Кубка Дэвиса, добыв досрочную победу над Германией. Россиянин Андрей Рублев подвел итоги первого матча полуфинала, в котором он уверенно обыграл Доминика Кепфера.

«Главное, что сегодня я старался суперсфокусироваться на своей игре на протяжении всего матча. В конце концов удалось победить легко, но он боролся.

Впереди будут очень непростые матчи. В Хорватия сильная команда, и играет в активный теннис. Надеюсь, что у нас все будет хорошо».

Напомним, в своем матче Медведев победил Штруффа.

 

 

Михаил Рыбак
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