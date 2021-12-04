Рублев испытал большие трудности, но все же вывел Россию вперед в матче с Швецией на Кубке Дэвиса
Рублев прокомментировал разгромную победу над Кепфером в полуфинале Кубка Дэвиса
Россиянин добыл первый балл для своей команды
16:58
Андрей Рублев / фото - Getty Images
Сборная Федерации тенниса России стала вторым финалистом Кубка Дэвиса, добыв досрочную победу над Германией. Россиянин Андрей Рублев подвел итоги первого матча полуфинала, в котором он уверенно обыграл Доминика Кепфера.
«Главное, что сегодня я старался суперсфокусироваться на своей игре на протяжении всего матча. В конце концов удалось победить легко, но он боролся.
Впереди будут очень непростые матчи. В Хорватия сильная команда, и играет в активный теннис. Надеюсь, что у нас все будет хорошо».
Напомним, в своем матче Медведев победил Штруффа.
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