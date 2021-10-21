Рублев рассказал, связано ли поражение в Москве с вчерашним днем рождения

Шестой теннисист планеты уступил Маннарино

Андрей Рублев / Фото: Twitter ATP

Шестая ракетка мирового рейтинга Андрей Рублев прокомментировал поражение от Адриана Маннарино во втором раунде турнира в Москве.



Скажите, что произошло в этом матче? Накопилась ли усталость, сказался ли перелет?

Думаю, что все вместе сказалось – и перелет, и трудности с акклиматизацией. Но в любом случае это не решающие факторы. Все решили мелочи. Я должен был побеждать, у меня были шансы. Я боролся до конца, возможно, где-то помешали эмоции, где-то Адриан сыграл хорошо, и в итоге такой результат.

Удивил ли вас чем-то соперник?

Нет, я прекрасно знаю, как он играет. Он действовал именно так, как и должен был.

Что пошло не так на матчболе?

Наверное, я поторопился. Почувствовал уверенность, хотел побыстрее все закончить. Розыгрыш складывался хорошо и, наверное, следовало немного подождать, получить возможность сыграть справа, а я почему-то решил сыграть слева агрессивно и допустил ошибку. Сейчас я бы сыграл иначе.

Вчерашний день рождения как-то повлиял на сегодняшнюю игру?

Точно нет. Я не праздновал – потренировался, поужинал и лег спать.

Напомним, что на Кубке Кремля первая ракетка Украины Илья Марченко в первом раунде обыграл Александра Бублика, а в следующем матче проиграл Джону Миллману.