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Рублев вышел в полуфинал турнира в Цинциннати

Для победы россиянину понадобилось три сета
Теннис ATP
22:20
Рублев вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
Андрей Рублев / фото - Getty Images

Седьмая ракетка мирового рейтинга Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира серии Masters в американском Цинциннати.

Во четвертьфинале россиянин одержал победу над Бенуа Пэром из Франции со счетом 6:2, 3:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. Рублев допустил две двойные ошибки и успешно использовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Пэра девять эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трех.

За выход в финал Рублев поспорит с победителем встречи Даниил Медведев - Пабло Карреньо-Буста.

Андрей Рублев сыграет на Кубке Лейвера в Бостоне за Команду Европы.

Рене Тер Велде
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Теги

Андрей Рублев Бенуа Пэр

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