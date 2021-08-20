Монфис – о матче с Рублевым: «У меня было что-то с желудком»
Рублев вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
Для победы россиянину понадобилось три сета
Андрей Рублев / фото - Getty Images
Седьмая ракетка мирового рейтинга Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира серии Masters в американском Цинциннати.
Во четвертьфинале россиянин одержал победу над Бенуа Пэром из Франции со счетом 6:2, 3:6, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. Рублев допустил две двойные ошибки и успешно использовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Пэра девять эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трех.
За выход в финал Рублев поспорит с победителем встречи Даниил Медведев - Пабло Карреньо-Буста.
Андрей Рублев сыграет на Кубке Лейвера в Бостоне за Команду Европы.
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