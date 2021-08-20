Рублев вышел в полуфинал турнира в Цинциннати

Для победы россиянину понадобилось три сета

Андрей Рублев / фото - Getty Images

Седьмая ракетка мирового рейтинга Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира серии Masters в американском Цинциннати.

Во четвертьфинале россиянин одержал победу над Бенуа Пэром из Франции со счетом 6:2, 3:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. Рублев допустил две двойные ошибки и успешно использовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Пэра девять эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трех.

За выход в финал Рублев поспорит с победителем встречи Даниил Медведев - Пабло Карреньо-Буста.

Андрей Рублев сыграет на Кубке Лейвера в Бостоне за Команду Европы.