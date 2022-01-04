Руководство Australian Open подтвердило, что Джокович сыграет на турнире

Сербский теннисист получил медотвод

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Пресс-служба Australian Open опубликовала официально заявление, в котором подтвердила, что первая ракетка мира Новак Джокович сыграет на турнире:

«Новак Джокович уже вылетел в Австралию. Он сыграет на нашем турнире. Джокович подал заявку на медицинское исключение, которая прошла процесс рассмотрения двумя независимыми группами медицинских экспертов. Одной такой группой были доктора из Департамента здоровья штата Виктория. Они проверили все документы и убедились, что они соответствуют реальности и законодательству Австралии. Доктора не знали, чью заявку они рассматривают».

Джокович является девятикратным чемпионом Australian Open. Он мог пропустит Открытый чемпионат Австралии из-за того, что не хочет раскрывать статус своей вакцинации.