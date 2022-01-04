Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЗа право встретиться с Усиком завязывается рубка. Обязательного претендента хотят отодвинуть
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Руководство Australian Open подтвердило, что Джокович сыграет на турнире

Сербский теннисист получил медотвод
Теннис Grand Slam
15:45
Руководство Australian Open подтвердило, что Джокович сыграет на турнире
Фото: Getty Images

Пресс-служба Australian Open опубликовала официально заявление, в котором подтвердила, что первая ракетка мира Новак Джокович сыграет на турнире:

«Новак Джокович уже вылетел в Австралию. Он сыграет на нашем турнире.

Джокович подал заявку на медицинское исключение, которая прошла процесс рассмотрения двумя независимыми группами медицинских экспертов. Одной такой группой были доктора из Департамента здоровья штата Виктория. Они проверили все документы и убедились, что они соответствуют реальности и законодательству Австралии.

Доктора не знали, чью заявку они рассматривают».


Джокович является девятикратным чемпионом Australian Open. Он мог пропустит Открытый чемпионат Австралии из-за того, что не хочет раскрывать статус своей вакцинации.



Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Новак Джокович

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Теперь уже точно: известно, выступит ли Джокович на Australian Open
Теперь уже точно: известно, выступит ли Джокович на Australian Open
Теннис Grand Slam
12:52
Вместо Австралии Новак Джокович улетел в Испанию
Вместо Австралии Новак Джокович улетел в Испанию
Теннис Grand Slam
02 января 17:04
Глава Australin Open рассказал, когда станет известно, сыграет ли Джокович на турнире
Глава Australin Open рассказал, когда станет известно, сыграет ли Джокович на турнире
Теннис Grand Slam
02 января 16:30
Зверев назвал лучшего игрока «Большой тройки»
Зверев назвал лучшего игрока «Большой тройки»
Теннис ATP
01 января 17:36
ATP представила пятерку самых громких апсетов года
ATP представила пятерку самых громких апсетов года
Теннис ATP
31 декабря 2021г. 16:56
«Мне нравится его характер». Джокович рассказал о своих взаимоотношениях с Медведевым
«Мне нравится его характер». Джокович рассказал о своих взаимоотношениях с Медведевым
Теннис Grand Slam
30 декабря 2021г. 14:09

Новости: Теннис

Соперница Калининой: «В матче с Ангелиной я нормально стартовала, но потом она меня просто сделала»
Соперница Калининой: «В матче с Ангелиной я нормально стартовала, но потом она меня просто сделала»
WTA
17:00
Осака рассказала об очень необычной цели в теннисе, которая не связана с победами
Осака рассказала об очень необычной цели в теннисе, которая не связана с победами
Grand Slam
16:04
Руководство Australian Open подтвердило, что Джокович сыграет на турнире
Руководство Australian Open подтвердило, что Джокович сыграет на турнире
Grand Slam
15:45
Шаповалов и Оже-Альяссим принесли победу Канаде на британцами на ATP Cup
Шаповалов и Оже-Альяссим принесли победу Канаде на британцами на ATP Cup
ATP
14:54
Стаховский сыграет на турнире АТР в Мельбурне
Стаховский сыграет на турнире АТР в Мельбурне
ATP
13:57
Калинина выбыла после первого раунда на турнире в Мельбурне-2
Калинина выбыла после первого раунда на турнире в Мельбурне-2
WTA
13:00
Теперь уже точно: известно, выступит ли Джокович на Australian Open
Теперь уже точно: известно, выступит ли Джокович на Australian Open
Grand Slam
12:52
Костюк узнала соперницу, с которой проведет первый матч в сезоне
Костюк узнала соперницу, с которой проведет первый матч в сезоне
WTA
11:42
Теннисистка, обыгравшая Свитолину: «Это межсезонье я провела в Украине»
Теннисистка, обыгравшая Свитолину: «Это межсезонье я провела в Украине»
WTA
11:29
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Все новости