Руководство Australian Open ведет переговоры с властями, чтобы Джоковичу разрешили сыграть на турнире

Серб все еще не сообщил, вакцинировался ли он

Фото: ATP Руководство Australian Open начало переговоры с местными властями, чтобы первой ракетке мира Новаку Джоковичу разрешили сыграть на турнире, сообщает sport.blic.rs. Организаторы рассчитывают, что власти предоставят сербу медицинское исключение, которое позволит ему приехать в Мельбурн, штат Виктория, и, соответственно, сыграть на первом мэйджоре сезона. Джокович все еще не сообщил, вакцинировался ли он. Напомним, серб является девятикратным победителем Открытого чемпионата Австралии.

Сергей Остапенко