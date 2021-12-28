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Руководство Australian Open ведет переговоры с властями, чтобы Джоковичу разрешили сыграть на турнире

Серб все еще не сообщил, вакцинировался ли он
Теннис Grand Slam
18:31
Руководство Australian Open ведет переговоры с властями, чтобы Джоковичу разрешили сыграть на турнире
Фото: ATP

Руководство Australian Open начало переговоры с местными властями, чтобы первой ракетке мира Новаку Джоковичу разрешили сыграть на турнире, сообщает sport.blic.rs.

Организаторы рассчитывают, что власти предоставят сербу медицинское исключение, которое позволит ему приехать в Мельбурн, штат Виктория, и, соответственно, сыграть на первом мэйджоре сезона.

Джокович все еще не сообщил, вакцинировался ли он.

Напомним, серб является девятикратным победителем Открытого чемпионата Австралии.

Сергей Остапенко
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