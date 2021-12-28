Феррер назвал игрока, который способен помешать Джоковичу выиграть Australian Open
Руководство Australian Open ведет переговоры с властями, чтобы Джоковичу разрешили сыграть на турнире
Серб все еще не сообщил, вакцинировался ли он
18:31
Фото: ATP
Руководство Australian Open начало переговоры с местными властями, чтобы первой ракетке мира Новаку Джоковичу разрешили сыграть на турнире, сообщает sport.blic.rs.
Организаторы рассчитывают, что власти предоставят сербу медицинское исключение, которое позволит ему приехать в Мельбурн, штат Виктория, и, соответственно, сыграть на первом мэйджоре сезона.
Джокович все еще не сообщил, вакцинировался ли он.
Напомним, серб является девятикратным победителем Открытого чемпионата Австралии.
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