Руседски: «Я уверен, что по окончании этой эпохи тенниса Новак останется величайшим в истории»

Новак Джокович / фото - Getty Images

Известный британский теннисист Грег Руседски в интервью порталу The Telegraph ответил на вопрос, кого считает сильнейшим игроком «Большой тройки».

Рафа уже мечтает, как выиграет 22-й «Шлем» в Париже. Но Новак скажет: «Хорошо, встретимся в Париже». А на Wimbledon и US Open титулы должны быть его. К концу 2022 у них должно быть по 22 «Шлема». Но думаю, после прошлогодних подвигов Новак станет величайшим.

Если он избежит травм, то сможет брать по два мейджора в год. Так что он сможет добраться до 25 титулов. Он лидирует в личном противостоянии с Роджером и Рафой и провел больше всех недель на первой строчке рейтинга».