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Руседски: «Я уверен, что по окончании этой эпохи тенниса Новак останется величайшим в истории»

Известный британский теннисист выбрал сильнейшего игрока «Большой тройки»
Теннис ATP
02 февраля 12:59
Руседски: «Я уверен, что по окончании этой эпохи тенниса Новак останется величайшим в истории»
Новак Джокович / фото - Getty Images

Известный британский теннисист Грег Руседски в интервью порталу The Telegraph ответил на вопрос, кого считает сильнейшим игроком «Большой тройки».

«Я уверен, что по окончании этой эпохи тенниса Новак останется величайшим в истории. Роджер может представлять для него угрозу только на Wimbledon, да то, если его организм позволит ему вернуться в Тур.

Рафа уже мечтает, как выиграет 22-й «Шлем» в Париже. Но Новак скажет: «Хорошо, встретимся в Париже». А на Wimbledon и US Open титулы должны быть его. К концу 2022 у них должно быть по 22 «Шлема». Но думаю, после прошлогодних подвигов Новак станет величайшим.

Если он избежит травм, то сможет брать по два мейджора в год. Так что он сможет добраться до 25 титулов. Он лидирует в личном противостоянии с Роджером и Рафой и провел больше всех недель на первой строчке рейтинга».

Напомним, Джокович пропустит два крупных мартовских турнира в США из-за своей позиции относительно обязательной вакцинации.

Михаил Рыбак
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Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер

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