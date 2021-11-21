Глава WTA: «Если Шуай Пэн не в безопасности, мы всерьез опасаемся, что никто из наших игроков не будет в безопасности в Китае»
Рууд: «Мы все обеспокоены ситуацией с Пэн Шуай»
Все больше топовых игроков говорят о китайской теннисистке
Каспер Рууд / фото - Getty Images
8-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд также высказался о деле пропавшей китайской теннисистки Пэн Шуай, которая обвинила в сексуальных домогательствах бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Слова Рууда приводит портал TennisNow.
«Думаю, что в данный момент это один из самых главных вопросов в спортивном мире. Мы все крайне обеспокоены и надеемся услышать от нее какие-либо новости.
Все теннисное сообщество должно приложить усилия, чтобы убедиться в том, что Пэн Шуай в безопасности. Поддерживаю позицию WTA, которая отказывается проводить турниры в Китае до решения этого вопроса».
Пресса Китая активно публикует новости, в которых опровергается информация, что теннисистка находится в опасности. Ранее в Сети появился ролик, на котором Пэн Шуай якобы появилась на публике.
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