Рууд принял решение сняться с Australian Open-2022
Рууд обыграл Шварцмана и стал чемпионом турнира в Буэнос-Айресе
Норвежец завоевал свой первый титул в сезоне
Каспер Рууд / Фото - beinsports.comВосьмая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд, в финале турнира Argentina Open не без проблем переиграл аргентинца Диего Шварцмана со счетом 5:7, 6:2, 6:3.
За 2 часа 37 минут матча Рууд оформил 10 эйсов и четыре брейка, ошибившись при подаче. В свою очередь, 15-й номер рейтинга ATP реализовал два брейк-пойнта, допустив две двойные ошибки.
После этой победы Рууда счет в личных встречах теннисистов стал 5:3 в пользу аргентинца.
Титул турнира в Буэнос-Айресе стал для Рууда первым в сезоне и седьмым в карьере, принеся ему $91,600 призовых и 250 очков рейтинга.
Ранее канадский теннисист Феликс Оже-Алльясим стал чемпионом турнира серии ATP 500 в Роттердаме.
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