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Рууд одержал дебютную победу на Итоговом турнире АТР

20-летний норвежец не без проблем переиграл Норри



Теннис ATP
07:18
Рууд одержал дебютную победу на Итоговом турнире АТР
Каспер Рууд / Фото - АТР
Восьмая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд со счетом (1:6, 6:3, 6:4) переиграл британца Кэмерона Норри в матче второго тура Итогового турнира АТР в Турине.

Матч продлился чуть менее 2-х часов. Рууд записал в свой актив два брейка и десять эйсов. В свою очередь 12-й номер рейтинга АТР, дважды брал подачу оппонента, совершил шесть эйсов и три двойные ошибки. 

После этой победы норвежец увеличил отрыв в личных встречах теннисистов – 2:0.

Таким образом, Рууд записал в свой актив первую победу при одном поражении. В следующем туре норвежец сыграет с россиянином Андреем Рублевым.

Первая ракетка мира Новак Джокович уверенно обыграл Андрея Рублева в матче второго тура группового этапа Итогового турнира АТР (6:3, 6:2).
Владимир Кириченко
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Теги

Каспер Рууд Кэмерон Норри Итоговый турнир ATP

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