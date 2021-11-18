Рууд после поражения Джоковичу понял, почему серб является первой ракеткой мира
Рууд одержал дебютную победу на Итоговом турнире АТР
20-летний норвежец не без проблем переиграл Норри
Каспер Рууд / Фото - АТРВосьмая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд со счетом (1:6, 6:3, 6:4) переиграл британца Кэмерона Норри в матче второго тура Итогового турнира АТР в Турине.
Матч продлился чуть менее 2-х часов. Рууд записал в свой актив два брейка и десять эйсов. В свою очередь 12-й номер рейтинга АТР, дважды брал подачу оппонента, совершил шесть эйсов и три двойные ошибки.
После этой победы норвежец увеличил отрыв в личных встречах теннисистов – 2:0.
Таким образом, Рууд записал в свой актив первую победу при одном поражении. В следующем туре норвежец сыграет с россиянином Андреем Рублевым.
Первая ракетка мира Новак Джокович уверенно обыграл Андрея Рублева в матче второго тура группового этапа Итогового турнира АТР (6:3, 6:2).
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