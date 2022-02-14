Рууд обыграл Шварцмана и стал чемпионом турнира в Буэнос-Айресе
Рууд: «Победа в Буэнос-Айресе – это идеальное начало южноамериканской серии»
Норвежский теннисист обыграл Диего Шварцмана в финале турнира
Каспер Рууд / фото - ATP
Восьмая ракетка мира Каспер Рууд прокомментировал победу в финале турнира в Буэнос-Айресе.
Слова Рууда приводит atptour.com:
«Это была невероятная неделя. Приехать сюда и защищать титул не прошлогодней, а двухгодичной давности, было настоящим вызовом. Я наслаждался каждой минутой.
Так здорово снова вернуться в Южную Америку, снова играть на грунте. Надеюсь, в следующем году все будет точно так же.
Победа в Буэнос-Айресе очень много для меня значит. Это идеальное начало южноамериканской серии, которое, надеюсь, придаст мне уверенности на предстоящих турнирах».
Каспер Рууд обыграл Диего Шварцмана и стал чемпионом турнира в Буэнос-Айресе.
Комментарии 0