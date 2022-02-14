Рууд: «Победа в Буэнос-Айресе – это идеальное начало южноамериканской серии»

Каспер Рууд / фото - ATP

Восьмая ракетка мира Каспер Рууд прокомментировал победу в финале турнира в Буэнос-Айресе.

Слова Рууда приводит atptour.com:

Так здорово снова вернуться в Южную Америку, снова играть на грунте. Надеюсь, в следующем году все будет точно так же.

Победа в Буэнос-Айресе очень много для меня значит. Это идеальное начало южноамериканской серии, которое, надеюсь, придаст мне уверенности на предстоящих турнирах».