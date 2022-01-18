Рууд: «Чувствую себя виноватым, что Стаховскому пришлось так заканчивать»
Рууд принял решение сняться с Australian Open-2022
23-летнего норвежца в основной сетке турнира заменит россиянин Сафиуллин
07:39
Каспер Рууд / Фото - sportstl.comВосьмая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд не сыграет на Australian Open-2022.
Накануне 23-летний норвежец во время тренировки получил травму голеностопа. Теперь Каспер намерен вернуться на корт на турнирах в Южной Америке.
В основном раунде турнире Рууда заменит россиянин Роман Сафиуллин, который встретится со словаком Алексом Молчаном.
Ранее итальянец Маттео Берреттини переиграл американца Брэндона Накашиму (4:6, 6:2, 7:6(5), 6:3) в первом раунде Australian Open-2022.
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