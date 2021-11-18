Рууд: «У меня пока ни разу не получилось обыграть Рублева»

Каспер Рууд / фото - Getty Images

Восьмая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд поделился ожиданиями от предстоящего матча Зеленой группы Итогового чемпионата ATP, в котором ему предстоит сыграть с Андреем Рублевым. Цитирует Рууда пресс-служба ATP.

Но это будет интересный вызов. Андрей – хороший парень, мы отлично знаем друг друга, и он всегда играет очень мощно и интенсивно. Так что я надеюсь, что у меня это тоже получится».