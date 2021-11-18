Рууд одержал дебютную победу на Итоговом турнире АТР
Рууд: «У меня пока ни разу не получилось обыграть Рублева»
Норвежец – о предстоящем матче Итогового турнира
Каспер Рууд / фото - Getty Images
Восьмая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд поделился ожиданиями от предстоящего матча Зеленой группы Итогового чемпионата ATP, в котором ему предстоит сыграть с Андреем Рублевым. Цитирует Рууда пресс-служба ATP.
«Я играл против Рублева несколько раз и пока ни разу не смог его победить. о я, конечно, сделаю все возможное, чтобы привнести в свою игру что-то новое в пятницу и бросить ему вызов другим способом. То, что я раньше делал – не сработало так, как этого хотел.
Но это будет интересный вызов. Андрей – хороший парень, мы отлично знаем друг друга, и он всегда играет очень мощно и интенсивно. Так что я надеюсь, что у меня это тоже получится».
Напомним, в предыдущем матче Рууд победил Норри.
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