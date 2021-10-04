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Рууд уничтожил Норри и стал триумфатором турнира в Сан-Диего
Норвежец в финальном матче отдал своему визави лишь 2 гейма
Каспер Рууд / Фото - tennis.comДесятая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд стал чемпионом турнира ATP 250 в Сан Диего (США), обыграв в финале британца Кэмерона Норри со счетом 6:0, 6:2.
Матч продлился чуть более часа. В активе норвежца одна подача навылет, ни единой двойной ошибки и пять из шести (83%) выигранных брейк-пойнтов. В свою очередь, 28-й номер рейтинга АТР оформил один эйс, две двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.
Отметим, что призовой фонд турнира, проходившего с 27 сентября по 3 октября, составил $ 600 тыс.
А тем временем итальянец Янник Синнер защитил титул турнира в Софии (Болгария).
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