Свитолина зачехлила ракетку в четвертьфинале турнира в Чикаго
Рыбакина после отказа чемпионки Токио-2020 вышла в полуфинал турнира в Чикаго
В следующем раунде соревнований Елена встретится с обидчицой Свитолины
Елена Рыбакина / Фото - essentiallysports17-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после отказа от продолжения матча швейцарки Белинды Бенчич при счете 6:4, 3:1 вышла в полуфинал турнира в Чикаго (США).
За чуть более часа матча Рыбакина оформила три брейка и 11 эйсов, один раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 12-й номер рейтинга WTA один раз взяла подачу соперницы, совершила четыре эйса и шесть двойных ошибок.
В личных встречах теннисисток установилcя паритет – 1:1.
В полуфинале турнира Chicago Fall Tennis Classic Рыбакину ожидает встреча с тунисской Онс Жабер, которая в 1/4 финала разобралась с украинкой Элиной Свитолиной.