Сачко: «Если не сыграю с Руудом, то ничего страшного не случится»

Сборная Украины готовится к матчу Кубка Дэвиса против Норвегии

Фото: ФТУ

Теннисист сборной Украины Виталий Сачко ответил на несколько вопросов, которые касаются предстоящего матча Кубка Дэвиса против Норвегии.

Удалось ли уже потренироваться, испытать корты в Осло? Какие там условия?

В Осло я прилетел в понедельник, вся команда уже на месте. Вечером удалось потренировать один час, почувствовать корт. Атмосфера классная. город очень красивый, чистый воздух, все нравится. Корты приятные, мячи хорошие. Сегодня утром потренировался с Алексеем Крутым, получилась хорошая тренировка. У нас позитивная атмосфера, были капитаны, всем доволен.

В прошлый раз федерации не удалось с вами договориться. На этот раз все вышло без проблем?

В прошлый раз не понравились условия, поэтому решил играть свои турниры. Сейчас все было по-другому, никаких проблем не возникло.

Не было обещаний точно сыграть матч? Может быть, против Каспера Рууда?

Что касается обещаний сыграть матч, то это все зависит от капитана. Он смотрит, как мы играем, тренируемся. Окончательное решение будет за ним, сейчас он не может сказать, кого точно поставит на матчи. Конечно, мне бы хотелось сыграть с Руудом, это был бы бесценный опыт. Но если не сыграю, ничего страшного не случится.

Сергей Стаховский сказал, что настраиваемся на две победы над Виктором Дурасовичем. Вы побеждали его в этом году на 25-тысячнике в Чехии, что помните о матче? Как бы охарактеризовали игру этого теннисиста?

Я играл против него весной на грунте, было очень холодно. Это был второй круг, я выиграл 6:4, 6:3. Он хороший игрок, все умеет. У него хорошие удары и справа, и слева, а также подача. Что касается того матча, то у меня создалось впечатление, что он был не очень устойчив в психологическом плане. Он играл хорошо, потом были провалы. Я сыграл лучше и в решающих моментах выиграл матч. Но нужно настраиваться, нельзя его списывать, потому что Дурасович опасен.

Как оцените свою форму и физическое состояние в преддверии матчей с норвежцами?

Сыграл много турниров, на корте чувствую себя хорошо. Сейчас отдохнул четыре дня, поэтому физически чувствую себя лучше. Думаю, что неделю потренируюсь и все будет отлично.

Матч сборной Украины против Норвегии состоится 26-27 ноября в Осло и пройдет на хардовом покрытии.

Победитель матчевой встречи получит возможность в 2022 году сыграть в квалификации за выход финал Кубка Дэвиса, где разыгрывается главный трофей.

Ранее о поединке с Норвегией высказались первый и второй номера сборной Украины – Илья Марченко и Сергей Стаховский соответственно.