Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Сачко: «Если не сыграю с Руудом, то ничего страшного не случится»

Сборная Украины готовится к матчу Кубка Дэвиса против Норвегии
Теннис Кубок Дэвиса
24 ноября 11:49
Сачко: «Если не сыграю с Руудом, то ничего страшного не случится»
Фото: ФТУ

Теннисист сборной Украины Виталий Сачко ответил на несколько вопросов, которые касаются предстоящего матча Кубка Дэвиса против Норвегии.

Удалось ли уже потренироваться, испытать корты в Осло? Какие там условия?

В Осло я прилетел в понедельник, вся команда уже на месте. Вечером удалось потренировать один час, почувствовать корт. Атмосфера классная. город очень красивый, чистый воздух, все нравится. Корты приятные, мячи хорошие. Сегодня утром потренировался с Алексеем Крутым, получилась хорошая тренировка. У нас позитивная атмосфера, были капитаны, всем доволен.

В прошлый раз федерации не удалось с вами договориться. На этот раз все вышло без проблем?

В прошлый раз не понравились условия, поэтому решил играть свои турниры. Сейчас все было по-другому, никаких проблем не возникло.

Не было обещаний точно сыграть матч? Может быть, против Каспера Рууда?

Что касается обещаний сыграть матч, то это все зависит от капитана. Он смотрит, как мы играем, тренируемся. Окончательное решение будет за ним, сейчас он не может сказать, кого точно поставит на матчи. Конечно, мне бы хотелось сыграть с Руудом, это был бы бесценный опыт. Но если не сыграю, ничего страшного не случится.

Сергей Стаховский сказал, что настраиваемся на две победы над Виктором Дурасовичем. Вы побеждали его в этом году на 25-тысячнике в Чехии, что помните о матче? Как бы охарактеризовали игру этого теннисиста?

Я играл против него весной на грунте, было очень холодно. Это был второй круг, я выиграл 6:4, 6:3. Он хороший игрок, все умеет. У него хорошие удары и справа, и слева, а также подача. Что касается того матча, то у меня создалось впечатление, что он был не очень устойчив в психологическом плане. Он играл хорошо, потом были провалы. Я сыграл лучше и в решающих моментах выиграл матч. Но нужно настраиваться, нельзя его списывать, потому что Дурасович опасен.

Как оцените свою форму и физическое состояние в преддверии матчей с норвежцами?

Сыграл много турниров, на корте чувствую себя хорошо. Сейчас отдохнул четыре дня, поэтому физически чувствую себя лучше. Думаю, что неделю потренируюсь и все будет отлично.

Матч сборной Украины против Норвегии состоится 26-27 ноября в Осло и пройдет на хардовом покрытии.

Победитель матчевой встречи получит возможность в 2022 году сыграть в квалификации за выход финал Кубка Дэвиса, где разыгрывается главный трофей.

Ранее о поединке с Норвегией высказались первый и второй номера сборной Украины – Илья Марченко и Сергей Стаховский соответственно.

Источник: sport.ua Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виталий Сачко Каспер Рууд

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Марченко потерял шесть позиций в рейтинге АТР. Сачко установил личное достижение
Марченко потерял шесть позиций в рейтинге АТР. Сачко установил личное достижение
Теннис ATP
22 ноября 09:22
Рууд: «Мы все обеспокоены ситуацией с Пэн Шуай»
Рууд: «Мы все обеспокоены ситуацией с Пэн Шуай»
Теннис WTA
21 ноября 17:40
Медведев: «Большой респект Рууду, что он на своем первом Итоговом дошел до полуфинала»
Медведев: «Большой респект Рууду, что он на своем первом Итоговом дошел до полуфинала»
Теннис ATP
20 ноября 19:57
Медведев – первый финалист Итогового турнира ATP 2021
Медведев – первый финалист Итогового турнира ATP 2021
Теннис ATP
20 ноября 16:49
Рублев: «Я ничего не смог сделать с агрессией Рууда на корте»
Рублев: «Я ничего не смог сделать с агрессией Рууда на корте»
Теннис ATP
19 ноября 20:56
Рууд – о полуфинале Итогового с Медведевым: «Мы пару раз встречались, я знаю, что меня ждет»
Рууд – о полуфинале Итогового с Медведевым: «Мы пару раз встречались, я знаю, что меня ждет»
Теннис ATP
19 ноября 19:50

Новости: Теннис

Кубок Дэвиса может переехать в Абу-Даби
Кубок Дэвиса может переехать в Абу-Даби
Кубок Дэвиса
24 ноября 21:20
Джокович: «Менял бы хозяев Кубка Дэвиса каждые два года – и с итоговым турниром поступал бы так же»
Джокович: «Менял бы хозяев Кубка Дэвиса каждые два года – и с итоговым турниром поступал бы так же»
ATP
24 ноября 19:40
Чорич не поможет сборной Хорватии в финале Кубка Дэвиса
Чорич не поможет сборной Хорватии в финале Кубка Дэвиса
Кубок Дэвиса
24 ноября 15:02
Выдержит? Свитолина заявилась сразу на два турнира перед Australian Open
Выдержит? Свитолина заявилась сразу на два турнира перед Australian Open
WTA
24 ноября 13:37
Цуренко по ходу матча снялась с турнира в Дубае
Цуренко по ходу матча снялась с турнира в Дубае
WTA
24 ноября 12:48
Сачко: «Если не сыграю с Руудом, то ничего страшного не случится»
Сачко: «Если не сыграю с Руудом, то ничего страшного не случится»
Кубок Дэвиса
24 ноября 11:49
Украинская чемпионка Wimbledon вышла в четвертьфинал турнира в Дубае
Украинская чемпионка Wimbledon вышла в четвертьфинал турнира в Дубае
WTA
24 ноября 11:19
Бондаренко пробилась в 1/4 финала парного турнира ITF в ОАЭ
Бондаренко пробилась в 1/4 финала парного турнира ITF в ОАЭ
WTA
23 ноября 20:20
Обнародован топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов сезона-2021
Обнародован топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов сезона-2021
ATP
23 ноября 18:59
Все новости

Популярные новости

Чемпион мира не хочет драться с Ломаченко, потому что украинец испугался Лопеса
Чемпион мира не хочет драться с Ломаченко, потому что украинец испугался Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
21 ноября 21:52
20
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
23 ноября 07:08
Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
22 ноября 18:37
2
Суркис – о матче с «Черноморцем»: «Я такой комедии еще не видел. У нас же футбол, а не цирк»
Суркис – о матче с «Черноморцем»: «Я такой комедии еще не видел. У нас же футбол, а не цирк»
Футбол Украинская Премьер-лига
20 ноября 08:58
1
Мейвезер назвал имя самого опасного соперника для Сауля Альвареса
Мейвезер назвал имя самого опасного соперника для Сауля Альвареса
Бокс Профессиональный бокс
18 ноября 09:50
Фьюри уже начал поливать дерьмом Усика, но при их личной встрече он был очень уважительным
Фьюри уже начал поливать дерьмом Усика, но при их личной встрече он был очень уважительным
Бокс Профессиональный бокс
21 ноября 16:08
2
Все новости