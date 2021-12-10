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Сачко: «Мне нужны очки для Australian Open»

Украинский теннисист вышел в полуфинал «челленджера» в Италии
Теннис ATP
22:50
Сачко: «Мне нужны очки для Australian Open»

Украинский теннисист Виталий Сачко поделился эмоциями после выхода в полуфинал турнира серии ATP Challenger Tour в Форли, Италия:

«Не могу словами описать, что я сейчас чувствую. Я очень доволен тем, как сегодня сыграл. В первых матчах мне было трудно, но по ходу турнира я нашел свою игру. Уже где-то два месяца я борюсь за то, чтобы дойти до полуфинала, потому что мне нужны очки для Australian Open. Поэтому сейчас я очень счастлив сегодняшним результатом.

Если говорить о предстоящем полуфинале, думаю, что, в первую очередь, мне нужно отдохнуть. Моему следующему сопернику, Павлу Котову, нравятся эти корты, он отлично играет и демонстрирует хорошие результаты. Это будет тяжелый матч, но я постараюсь сделать все, что в моих силах».


Сейчас Сачко занимает 255 место в одиночном рейтинге АТР. Чтобы гарантированно попасть в квалификацию Australian Open ему нужно забраться в топ-220 рейтинга.

Источник: btu.org.ua Сергей Остапенко
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Виталий Сачко

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