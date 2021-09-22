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Сачко победил 6-го сеяного на челленджере в Бухаресте

Виталий справился в соперником в трех сетах

Теннис ATP
14:45
Сачко победил 6-го сеяного на челленджере в Бухаресте
Виталий Сачко / Фото: tennisua.org

Во втором круге челленджера в Бухаресте (Румыния) украинец Виталий Сачко обыграл 6-го сеяного Максимилиана Мартерера со из Германии со счетом 6:3, 2:6, 7:6.

Матч продлился 2,5 часа, в течение которых Сачко подал два эйса против шести у соперника. При этом, оба теннисисты допустили по две двойные ошибки.

Также Сачко реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов, против 4 из 8 у соперника. В четвертьфинале турнира Сачко сыграет с итальянцем Стефано Травальей.

Напомним, Сачко в рейтинге ATP начал подыматься и сейчас в нем занимает 261 позицию.


Карен Агабекян
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