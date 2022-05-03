Виталий Сачко стартовал с уверенной победы на турнире в Италии
Сачко не смог доиграть матч первого раунда на челленджере в Праге
Украинец снялся из-за проблем с ногой
Виталий Сачко / Фото - btu.org.uaУкраинский теннисист Виталий Сачко (№235 ATP) не смог продолжить встречу первого раунда турнира в Праге (Чехия).
Сачко снялся по ходу второго сета матча против хозяина кортов Лукаша Росола (№254 ATP) – 3:6 (отказ).
Матч продлился 41 минуту. За это время украинский теннисист проиграл два гейма на своей подаче и оформил один брейк. По его завершению Сачко взял медицинский перерыв из-за проблем с ногой, а после возобновления матча провел лишь один розыгрыш, приняв решение сняться с поединка.
А тем временем финалист US Open-2017 и Wimbledon-2018, южноафриканский теннисист Кевин Андерсон сообщил о завершении спортивной карьеры.
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