Сачко не смог доиграть матч первого раунда на челленджере в Праге

Украинец снялся из-за проблем с ногой

Виталий Сачко / Фото - btu.org.ua

Украинский теннисист(№235 ATP) не смог продолжить встречу первого раунда турнира в Праге (Чехия).Сачко снялся по ходу второго сета матча против хозяина кортов(№254 ATP) – 3:6 (отказ).Матч продлился 41 минуту. За это время украинский теннисист проиграл два гейма на своей подаче и оформил один брейк. По его завершению Сачко взял медицинский перерыв из-за проблем с ногой, а после возобновления матча провел лишь один розыгрыш, приняв решение сняться с поединка.А тем временем финалист US Open-2017 и Wimbledon-2018, южноафриканский теннисист