Сачко с «баранкой» вышел в финал квалификации турнира во Франции
Сачко оступился в финале квалификации Challenger во Франции
Украинец проиграл местному теннисисту
Фото: Getty Images
Третья ракетка Украины Виталий Сачко (ATP, 238) не сумел пройти в основную сетку Challenger во французском Шербуре, уступив в финале квалификации Тристану Ламазину (ATP, 301) 4:6, 6:4, 2:6.
За 2 часа 15 минут украинец сделал 4 эйса, реализовал 3 брейк-поинта из десяти и четырежды ошибся при подаче. Француз 3 раза подал навылет, допустил одну «двойную» и сделал 5 брейков.
Напомним, что первая ракетка Украины поднялся на четыре строчки в обновленном рейтинге ATP.
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