Оже-Алльясим выиграл первый титул в карьере, обыграв в финале Циципаса
Сачко поднялся на четыре строчки, Оже-Альяссим приблизился к девятому месту в рейтинге ATP
Марченко не сместился в рейтинге
Фото: btu.org.ua
ATP на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг.
В топ-10 изменений не произошло, хотя победа Феликса Оже-Альяссима на турнире в Роттердаме приблизила его к девятой строчке.
Первая ракетка Украины Илья Марченко сохранил 160-е место, а Виталий Сачко поднялся на четыре места в рейтинг-листе.
Напомним, что Марченко не сумел преодолеть квалификацию на турнир серии ATP250.
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