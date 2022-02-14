Сачко поднялся на четыре строчки, Оже-Альяссим приблизился к девятому месту в рейтинге ATP

Марченко не сместился в рейтинге

Фото: btu.org.ua

ATP на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг.



В топ-10 изменений не произошло, хотя победа Феликса Оже-Альяссима на турнире в Роттердаме приблизила его к девятой строчке.

Первая ракетка Украины Илья Марченко сохранил 160-е место, а Виталий Сачко поднялся на четыре места в рейтинг-листе.

Напомним, что Марченко не сумел преодолеть квалификацию на турнир серии ATP250.