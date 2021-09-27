Стаховский потерял 13 позиций в обновленном рейтинг АТР. Сачко – на рекордной для себя строчке
Сачко пробился во второй круг челленджера в Румынии
Украинцу потребовалось два сета для победы над вторым сеяным
Виталий Сачко / Фото: facebook.com/ErsteBankOpen
В первом круге турнира в румынском Сибиу украинец Виталий Сачко (ATP 253) победил молдаванина Раду Албота
(ATP 104) со счетом 6:3, 6:3.
Матч продлился 97 минут, в течение которых Сачко подал четыре эйса, тогда как соперник – ни одного. При этом у Виталия лишь три двойные ошибки, а у Албота – шесть.
Также Сачко реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов против 2 из 6 у оппонента.
Напомним, ранее Сачко проиграл первому сеяному теннисисту в четвертьфинале челленджера в Бухаресте.
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