Сачко пробился во второй круг челленджера в Румынии

Украинцу потребовалось два сета для победы над вторым сеяным





Виталий Сачко / Фото: facebook.com/ErsteBankOpen

В первом круге турнира в румынском Сибиу украинец Виталий Сачко (ATP 253) победил молдаванина Раду Албота (ATP 104) со счетом 6:3, 6:3.



Матч продлился 97 минут, в течение которых Сачко подал четыре эйса, тогда как соперник – ни одного. При этом у Виталия лишь три двойные ошибки, а у Албота – шесть.

Также Сачко реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов против 2 из 6 у оппонента.

Напомним, ранее Сачко проиграл первому сеяному теннисисту в четвертьфинале челленджера в Бухаресте.