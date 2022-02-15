Сачко поднялся на четыре строчки, Оже-Альяссим приблизился к девятому месту в рейтинге ATP
Сачко проиграл первому сеянному на старте «челленджера» в Форли
Украинский теннисист уступил Кантену Али
Фото: ФТУ
Вторая ракетка Украины Виталий Сачко завершил выступление на хардовом турнире серии ATP Challenger Tour в Форли, Италия, уступив первому сеянному Кантену Али – 1:6, 6:7(3).
Матч продолжался 1 час и 17 минут. За это время Сачко выполнил 5 подач навылет, ни разу не ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 1 брейк-поинт. Его соперник сделал 9 эйсов, 2 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также выиграл 3 гейма на приеме.
Ранее первая ракетка Украины Илья Марченко не сумел пробиться в основную сетку турнира ATP в Дохе.
Напомним, на старте сезона Сачко впервые в карьере выступил в квалификации турнира серии Большого шлема, где уступил во втором раунде.
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