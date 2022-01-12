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Сачко проиграл во втором круге квалификации Australian Open

Украинец в двух сетах уступил сопернику из Сербии
Теннис Grand Slam
07:49
Сачко проиграл во втором круге квалификации Australian Open
Виталий Сачко / Фото: btu.org.ua

Во втором круге квалификации Australian Open украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 244) проиграл сербу Николе Милоевичу (ATP 139) со счетом 3:6, 6:7.

Матч продлился 109 минут, в течение которых Украинец один раз подал навылет против семи эйсов у соперника. При этом, оба теннисиста сделали по одной двойной ошибке.

Также украинец реализовал два из семи брейк-пойнтов против трех из шести у соперника.

Напомним, ранее свои выступления на Australian Open завершили первая ракетка Украины Илья Марченко и Сергей Стаховский.


Карен Агабекян
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