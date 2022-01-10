Сачко прокомментировал дебютную победу на Шлемах

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Украинский теннисист Виталий Сачко прокомментировал дебютную победу на турнирах серии Большого шлема. В первом раунде квалификации Australian Open Сачко выиграл у бельгийца Зизу Бергса:

Организации такого уровня я еще никогда не видел. На турнире АТР в Вене все было шикарно, но здесь просто высочайший уровень. Все очень нравится, можно сказать от отеля и буквально до стирки. Здесь все условия для игры есть, так что, я бы сказал, просто выходи играй и наслаждайся. Есть ли какое-то разочарование? Только то, что пока приходится играть на более маленьких кортах без зрителей. Но это если совсем уж придираться. А так мне кажется, что здесь если что-то и может разочаровать, то только поражение.