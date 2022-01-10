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Сачко прокомментировал дебютную победу на Шлемах

Украинский теннисист вышел во второй круг Australian Open
Теннис Grand Slam
10 января 14:50
Сачко прокомментировал дебютную победу на Шлемах
Фото: ФТУ

Украинский теннисист Виталий Сачко прокомментировал дебютную победу на турнирах серии Большого шлема. В первом раунде квалификации Australian Open Сачко выиграл у бельгийца Зизу Бергса:

Матч был очень тяжелый. Соперник играл первые два сета очень здорово, бывали у него и проблески, и простые ошибки, но в целом мы боролись за каждое очко. Могу отметить, что я в принципе хорошо подавал. Благодаря подаче я просто выигрывал очки, удавалось атаковать. После приема тоже получалось играть активно, но не так часто, потому что Бергс хорошо подавал, и мне на его геймах было тяжело цепляться. Первые полтора сета я боролся с жарой, но потом получилось адаптироваться, и в физическом плане стало чуть легче. Своего соперника я знал, видел его на других турнирах, знал, что он очень хорошо подает и играет агрессивно. Корты здесь довольно быстрые, нужно было бороться за каждый мяч и не давать ему преимущество играть самому в активный теннис.

Организации такого уровня я еще никогда не видел. На турнире АТР в Вене все было шикарно, но здесь просто высочайший уровень. Все очень нравится, можно сказать от отеля и буквально до стирки. Здесь все условия для игры есть, так что, я бы сказал, просто выходи играй и наслаждайся. Есть ли какое-то разочарование? Только то, что пока приходится играть на более маленьких кортах без зрителей. Но это если совсем уж придираться. А так мне кажется, что здесь если что-то и может разочаровать, то только поражение.


О следующем сопернике Николе Милоевиче

Я не играл с ним, но видел пару его матчей. Мне показалось, что он хорошо играет на задней линии, я не совсем уверен, что он стремится атаковать. Я еще буду консультироваться с тренером. Я буду концентрироваться на своей игре, настраиваться на свой хороший теннис и бороться за каждый мяч.

Напомним, первая ракетка Украины проиграл на старте квалификации Открытого чемпионата Австралии.

Источник: БТУ Сергей Остапенко
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