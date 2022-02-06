Сачко с «баранкой» вышел в финал квалификации турнира во Франции

Украинец в двух сетах обыграл румына Ионела

Фото: btu.org.ua

Вторая ракетка Украины Виталий Сачко (ATP, 238) менее чем за час обыграл Николаса Давида Ионела (ATP, 417) на пути в финал квалификации Challenger во Франции 6:2, 6:0.



Украинец единожды подал навылет, допустил 2 «двойных» и реализовал 6 из восьми брейк-поинтов. Румын четырежды ошибся на подаче и выиграл 1 гейм при вводе мяча в игру соперником. Это была первая официальная игра теннисистов.

В матче за основу турнира украинец сыграет с местным представителем Тристаном Ламазином.