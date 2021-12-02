Сачко уступил во втором круге турнира в Италии
Сачко с камбэком вышел в полуфинал турнира в Италии
Украинец в паре с Росолом победил в трех сетах в четвертьфинале Challenger
Виталий Сачко / Фото: Getty Images
Виталий Сачко в паре с Лукашом Росолом вышел в полуфинал турнира серии Challenger в Италии, обыграв дуэт
Лукаса Мидлера и Александра Эрлера
3:6, 6:4, 11:9.
За 81 минуту на корте украино-чешская пара допустила одну «двойную» и реализовала оба брейк-поинта. Австрийцы выполнили 6 эйсов и сделали 2 брейка.
Напомним, что в полуфинал Challenger в Турции ранее вышел Владислав Орлов.
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