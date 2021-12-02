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Сачко с камбэком вышел в полуфинал турнира в Италии

Украинец в паре с Росолом победил в трех сетах в четвертьфинале Challenger
Теннис ATP
18:07
Сачко с камбэком вышел в полуфинал турнира в Италии
Виталий Сачко / Фото: Getty Images

Виталий Сачко в паре с Лукашом Росолом вышел в полуфинал турнира серии Challenger в Италии, обыграв дуэт Лукаса Мидлера и Александра Эрлера 3:6, 6:4, 11:9.

За 81 минуту на корте украино-чешская пара допустила одну «двойную» и реализовала оба брейк-поинта. Австрийцы выполнили 6 эйсов и сделали 2 брейка.

Напомним, что в полуфинал Challenger в Турции ранее вышел Владислав Орлов.

Олег Шумейко-младший
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