Сачко с убедительной победы стартовал на «челленджере» в Австралии

Украинец в двух партиях выиграл у местного «лаки-лузера»

Фото: ФТУ

Теннисист Виталий Сачко успешно стартовал на турнире серии ATP Challenger Tour в Траралгоне, Австралия. В первом раунде украинец обыграл австралийца Патрика Фитцжеральда, попавшего в основную сетку как «лаки-лузер» – 6:1, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час и 12 минут. За это время Сачко выполнил 3 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и выиграл 5 геймов на приеме. Его соперник сделал 1 эйс, 3 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 1 брейк-поинт.

Во втором круге соперником Сачко станет 15-й сеяный Жоффруа Бланкано из Франции.

Напомним, Сачко выступит в квалификации первого мэйджора в сезоне – Australian Open.