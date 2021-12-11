Сачко снялся с полуфинального матча турнира в Италии

На момент прекращения борьбы украинец разгромно проигрывал представителю России

Фото: БТУ

Украинский теннисист Виталий Сачко не сумел доиграть полуфинальный матч турнира серии АТР Challenger Tour в Форли, Италия. Сачко играл против представителя России Павла Котова и снялся с матча при счете 4:6, 0:4 не в свою пользу.

Теннисисты провели на корте 1 час и 9 минут. За это время Сачко не выполнил ни одной подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал 1 брейк-поинт. Его соперник сделал 2 эйса, ни разу не ошибся при вводе мяча в игру, а также выиграл 3 гейма на приеме.

Таким образом, Сачко не сумел повторить свой лучший результат сезона – выйти в финал «челленджера».

Напомним, на проходящем параллельно турнире аналогичной серии другой представитель Украины сенсационно дошел до решающего матча.