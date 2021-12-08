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Сачко совершил камбэк и пробился в четвертьфинал турнира в Италии

Украинский теннисист в трех партиях выиграл у 661-й ракетки мира
Теннис ATP
15:04
Сачко совершил камбэк и пробился в четвертьфинал турнира в Италии
Фото: ФТУ

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 255) пробился в четвертьфинал турнира серии ATP Challenger Tour в Форли, Италия, обыграв 661-й первую ракетку мира Даниэле Капекки – 6:7(4), 6:1, 6:2.

Матч продолжался 2 часа и 16 минут. За это время Сачко выполнил 5 подач навылет, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 7 брейк-поинтов. Его соперник сделал 2 эйса, 4 раза ошибся при вводе мяча в игру и выиграл 3 гейма на приеме.

Следующим соперником Сачко станет победитель встречи Максим Кресси – Маттео Гиганте.

Напомним, накануне другой украинец впервые в карьере сумел выиграть матч в основной сетке турниров ATP Challenger Tour.

Сергей Остапенко
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