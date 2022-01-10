Сачко успешно дебютировал на Australian Open

Украинский теннисист проиграл первый сет, однако затем переломил ход матча

Фото: ФТУ

Третья ракетка Украины Виталий Сачко успешно стартовал в квалификации Australian Open, обыграв в первом круге 192-ю ракетку мира Зизу Бергса – 3:6, 7:6(5), 3:2 – отказ.

После проигранного первого сета, во втором украинец уступал с брейком 4:5, однако в последний момент сумел вернуться в игру, а затем и вовсе выиграть вторую партию на тай-брейке. В решающем сете его соперник снялся.

Всего теннисисты провели на корте 2 часа и 25 минут. За это время Сачко выполнил 3 подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-поинта. Его соперник сделал 4 эйса, столько же раз ошибся при вводе мяча в игру, а также выиграл 3 гейма на приеме.

Сачко сыграл свой первый матч на турнирах серии Большого шлема. Во втором раунде квалификации его соперником станет победителем встречи Никола Милоевич (ATP 138) – Николас Кикер (АТР 216).

Помимо Сачко, в квалификации Открытого чемпионата Австралии выступят Илья Марченко и Сергей Стаховский.