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Сачко успешно дебютировал на Australian Open

Украинский теннисист проиграл первый сет, однако затем переломил ход матча
Теннис Grand Slam
07:25
Сачко успешно дебютировал на Australian Open
Фото: ФТУ

Третья ракетка Украины Виталий Сачко успешно стартовал в квалификации Australian Open, обыграв в первом круге 192-ю ракетку мира Зизу Бергса – 3:6, 7:6(5), 3:2 – отказ.

После проигранного первого сета, во втором украинец уступал с брейком 4:5, однако в последний момент сумел вернуться в игру, а затем и вовсе выиграть вторую партию на тай-брейке. В решающем сете его соперник снялся.

Всего теннисисты провели на корте 2 часа и 25 минут. За это время Сачко выполнил 3 подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-поинта. Его соперник сделал 4 эйса, столько же раз ошибся при вводе мяча в игру, а также выиграл 3 гейма на приеме.

Сачко сыграл свой первый матч на турнирах серии Большого шлема. Во втором раунде квалификации его соперником станет победителем встречи Никола Милоевич (ATP 138) – Николас Кикер (АТР 216).

Помимо Сачко, в квалификации Открытого чемпионата Австралии выступят Илья Марченко и Сергей Стаховский.

Сергей Остапенко
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Виталий Сачко

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