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Сачко впервые стал первой ракеткой Украины, Джокович обошел Медведева и вернул звание первой ракетки мира

Надаль вышел на третью строчку рейтинга ATP
Теннис ATP
18:36
Сачко впервые стал первой ракеткой Украины, Джокович обошел Медведева и вернул звание первой ракетки мира
Виталий Сачко / Фото: ФТУ

ATP на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг.

Россиянин Даниил Медведев лишился звания первой ракетки мира, уступив звание лидера рейтинг-листа Новаку Джоковичу. Рафаэль Надаль благодаря выходу в финал турнира в Индиан-Уэллсе поднялся на третью строчку рейтинга.

В Украине впервые в карьере первой ракеткой нашей страны стал Виталий Сачко.

Напомним, что Илья Марченко пообщался с российскими и белорусскими теннисистами – никто не верит путинской пропаганде.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Илья Марченко Рафаэль Надаль Новак Джокович Виталий Сачко

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