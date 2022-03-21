Надаль уступил Фритцу в финале Masters в Индиан-Уэллсе
Сачко впервые стал первой ракеткой Украины, Джокович обошел Медведева и вернул звание первой ракетки мира
Надаль вышел на третью строчку рейтинга ATP
Виталий Сачко / Фото: ФТУ
ATP на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг.
Россиянин Даниил Медведев лишился звания первой ракетки мира, уступив звание лидера рейтинг-листа Новаку Джоковичу. Рафаэль Надаль благодаря выходу в финал турнира в Индиан-Уэллсе поднялся на третью строчку рейтинга.
В Украине впервые в карьере первой ракеткой нашей страны стал Виталий Сачко.
Напомним, что Илья Марченко пообщался с российскими и белорусскими теннисистами – никто не верит путинской пропаганде.
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