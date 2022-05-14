Сачко выиграл первый матч в квалификации турнира в Женеве

Украинский теннисист в в двух сетах обыграл Лукаса Герха

Виталий Сачко / фото - БТУ

Украинский теннисист Виталий Сачко в двух сетах обыграл представителя Германии Лукаса Герха в первом круге квалификации турнира в Женеве (Швейцария) со счетом 7:6(1), 6:3.

Украинец реализовал все четыре брейк-поинта по ходу матча и проиграл три гейма на своей подаче. Сачко в третий раз вышел в финал квалификации на турнире ATP. В 2020 году он в статусе «лаки-лузера» попал в основную сетку в Вене, а в прошлом сезоне Виталий выиграл один матч в квалификации в Умаге.

Следующим соперником украинца станет лидер посева Факундо Баньис из Аргентины.