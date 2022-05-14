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Сачко выиграл первый матч в квалификации турнира в Женеве
Украинский теннисист в в двух сетах обыграл Лукаса Герха
Виталий Сачко / фото - БТУ
Украинский теннисист Виталий Сачко в двух сетах обыграл представителя Германии Лукаса Герха в первом круге квалификации турнира в Женеве (Швейцария) со счетом 7:6(1), 6:3.
Украинец реализовал все четыре брейк-поинта по ходу матча и проиграл три гейма на своей подаче. Сачко в третий раз вышел в финал квалификации на турнире ATP. В 2020 году он в статусе «лаки-лузера» попал в основную сетку в Вене, а в прошлом сезоне Виталий выиграл один матч в квалификации в Умаге.
Следующим соперником украинца станет лидер посева Факундо Баньис из Аргентины.
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