Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 6
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 0
Теннис (6 событий из 23) показать все
ATP 2021 (Stockholm, Sweden)
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Педро Мартинез Портеро - Фрэнсис Тиафо 0:2 Окончен
14:55 Артур Риндеркнеч - Йозеф Ковалик 2:0 Окончен
WTA 2021 (WTA Finals Guadalajara, Mexico, Group Teotihuacan)
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Барбора Крейчикова - Анетт Контавейт 0:2 Окончен
WTA 2021 (Linz, Austria)
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Даниэлле Росе Коллинс - Элисон Ван Уйтванк 2:0 Окончен
17:00 Син Ю Ванг - Элисон Риске 0:2 Окончен
18:50 Жасмин Паолини - Симона Халеп 1:2 Окончен
нет важных матчей
Теннис (4 события из 19) показать все
ATP 2021 (Stockholm, Sweden)
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Даниэль Эванс - Фрэнсис Тиафо 1:2 Окончен
19:00 Энди Маррей - Томми Пол -:- Запланирован
WTA 2021 (Linz, Austria)
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Элисон Риске - Даниэлле Росе Коллинс -:- Запланирован
21:00 Жаклин Адина Кристиан - Симона Халеп -:- Запланирован
нет важных матчей

Сачко вышел в четвертьфинал турнира в Италии

Украинец в двух сетах обыграл хорвата Гойо
Теннис ATP
16:23
Сачко вышел в четвертьфинал турнира в Италии
Виталий Сачко / Фото: Getty Images

Третья ракетка Украины Виталий Сачко (ATP, 245) обыграл во втором раунде турнира серии Challenger в Италии Борну Гойо (ATP, 281) 6:2, 6:4.

За час на корте украинец сделал 2 эйса и реализовал 4 брейк-поинта из 6-и. Хорват 5 раз подал навылет, допустил 7 «двойных» и сделал 1 брейк. Теннисисты впервые играли друг с другом

В четвертьфинале турнира Сачко сыграет с Мирзой Башичем (ATP, 244).

Напомним, что в стартовом матче в Ортизеи Виталий обыграл легендарного Фернандо Вердаско.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виталий Сачко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Украинец обыграл легендарного Вердаско на турнире в Италии
Украинец обыграл легендарного Вердаско на турнире в Италии
Теннис ATP
10 ноября 18:01
Сачко взял первый сет, но затем отдал матч на старте «челленджера» в Германии
Сачко взял первый сет, но затем отдал матч на старте «челленджера» в Германии
Теннис ATP
1 ноября 17:38

Новости: Теннис

Сачко вышел в четвертьфинал турнира в Италии
Сачко вышел в четвертьфинал турнира в Италии
ATP
16:23
Плишкова одолела Мугурусу на Итоговом турнире WTA
Плишкова одолела Мугурусу на Итоговом турнире WTA
WTA
08:41
Контавейт уверенно переиграла Крейчикову на старте Итогового турнира WTA
Контавейт уверенно переиграла Крейчикову на старте Итогового турнира WTA
WTA
07:17
Халеп не попала на Итоговый, но зато вышла в полуфинал турнира в Линце
Халеп не попала на Итоговый, но зато вышла в полуфинал турнира в Линце
WTA
10 ноября 22:47
Маррей выиграл у Синнера на турнире в Стокгольме
Маррей выиграл у Синнера на турнире в Стокгольме
ATP
10 ноября 22:19
Чемпионка Australian Open возобновила сотрудничество с отцом
Чемпионка Australian Open возобновила сотрудничество с отцом
WTA
10 ноября 20:06
Алькарас – первый полуфиналист молодежного Итогового турнира
Алькарас – первый полуфиналист молодежного Итогового турнира
ATP
10 ноября 19:19
На молодежном Итоговом турнире теннисисты выдали лучший розыгрыш года (по версии автора новости)
На молодежном Итоговом турнире теннисисты выдали лучший розыгрыш года (по версии автора новости)
ATP
10 ноября 18:24
Украинец обыграл легендарного Вердаско на турнире в Италии
Украинец обыграл легендарного Вердаско на турнире в Италии
ATP
10 ноября 18:01
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 20:27
12
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Бокс Профессиональный бокс
7 ноября 17:39
6
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
6 ноября 14:43
11
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Тема дня
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 22:10
2
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 15:26
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Тема дня
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 20:46
1
Все новости

Анонсы

Евробаскет-2023. Квалификация. Украина – Франция. Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Евробаскет-2023. Квалификация. Украина – Франция. Видео трансляция на XSPORT
19:00
Товарищеский матч. Украина – Болгария. Онлайн трансляция
WEB
Товарищеский матч. Украина – Болгария. Онлайн трансляция
19:30
Экстра-лига. «Продэксим» – ХИТ. Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Продэксим» – ХИТ. Видео трансляция
12 ноября 16:00
Экстра-лига. «Сумы» – «ДЕ Трейдинг». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Сумы» – «ДЕ Трейдинг». Видео трансляция
12 ноября 17:00
Фильм «Мирный воин»
TV
Фильм «Мирный воин»
12 ноября 23:25
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
13 ноября 10:50
Экстра-лига. «Кардинал-Ровностандарт» – «Энергия». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Кардинал-Ровностандарт» – «Энергия». Видео трансляция
13 ноября 13:00
Суперлига. «Будивельник» — «Харьковские Соколы». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Будивельник» — «Харьковские Соколы». Видео трансляция
13 ноября 14:00
Давид Бенавидес vs Кирон Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Давид Бенавидес vs Кирон Дэвис. Онлайн трансляция
14 ноября 05:30
Хайме Мунгия – Габриэль Росадо. Онлайн трансляция
WEB
Хайме Мунгия – Габриэль Росадо. Онлайн трансляция
14 ноября 06:00
Макс Холловэй vs Яир Родригес. Онлайн трансляция
WEB
Макс Холловэй vs Яир Родригес. Онлайн трансляция
14 ноября 06:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
14 ноября 13:55
Европейский кубок. «Галычанка» – «Ювента». Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Европейский кубок. «Галычанка» – «Ювента». Видео трансляция на XSPORT
14 ноября 15:00
Евробаскет-2023. Квалификация. Финляндия – Украина. Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Евробаскет-2023. Квалификация. Финляндия – Украина. Видео трансляция на XSPORT
14 ноября 17:00
Суперлига. «Николаев» — «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Николаев» — «Прометей». Видео трансляция
14 ноября 17:00
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
14 ноября 19:40
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
28 ноября 06:00