Сачко вышел в четвертьфинал турнира в Италии

Украинец в двух сетах обыграл хорвата Гойо

Виталий Сачко / Фото: Getty Images

Третья ракетка Украины Виталий Сачко (ATP, 245) обыграл во втором раунде турнира серии Challenger в Италии Борну Гойо (ATP, 281) 6:2, 6:4.



За час на корте украинец сделал 2 эйса и реализовал 4 брейк-поинта из 6-и. Хорват 5 раз подал навылет, допустил 7 «двойных» и сделал 1 брейк. Теннисисты впервые играли друг с другом

В четвертьфинале турнира Сачко сыграет с Мирзой Башичем (ATP, 244).

Напомним, что в стартовом матче в Ортизеи Виталий обыграл легендарного Фернандо Вердаско.