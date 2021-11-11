Украинец обыграл легендарного Вердаско на турнире в Италии
Сачко вышел в четвертьфинал турнира в Италии
Украинец в двух сетах обыграл хорвата Гойо
Виталий Сачко / Фото: Getty Images
Третья ракетка Украины Виталий Сачко (ATP, 245) обыграл во втором раунде турнира серии Challenger в Италии Борну Гойо
(ATP, 281) 6:2, 6:4.
За час на корте украинец сделал 2 эйса и реализовал 4 брейк-поинта из 6-и. Хорват 5 раз подал навылет, допустил 7 «двойных» и сделал 1 брейк. Теннисисты впервые играли друг с другом
В четвертьфинале турнира Сачко сыграет с Мирзой Башичем (ATP, 244).
Напомним, что в стартовом матче в Ортизеи Виталий обыграл легендарного Фернандо Вердаско.
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