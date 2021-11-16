Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняДвое игроков «Шахтера» отсеялись. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Боснии

Сачко вышел во второй круг «Челленджера» во Франции

В стартовом матче украинец обыграл Александра Ричарда
Теннис ATP
20:07
Сачко вышел во второй круг «Челленджера» во Франции
Виталий Сачко / фото - ATP

Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 238) вышел во второй круг турнира серии АТР Challenger Tour в городе По, Франция. В своем стартовом матче Сачко обыграл американца Александра Ричарда (ATP 260) со счетом 6:7 (1:7), 6:1, 6:2.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 10 минут За это врем Сачко сделал 1 эйс, реализовал 8 брейкпоинтов из 11-и и выиграл 6 геймов подряд, допустив 2 двойные ошибки. Его соперник 2 раза подал навылет, выиграл 4 гейма на приеме и реализовал 4 брейкпоинта из 9-и, допустив те же 2 «двойные».

Следующим соперником Сачко станет победитель пары Кресси – Бланкано.

Напомним, еще один украинец на этом турнире Сергей Стаховский в своем стартовом матче сыграет против австрийца Денниса Новака.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виталий Сачко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Личные рекорды Сачко и Кравченко, в топ-10 ATP дебютирует подопечный Надаля
Личные рекорды Сачко и Кравченко, в топ-10 ATP дебютирует подопечный Надаля
Теннис ATP
15 ноября 14:24
Стаховский и Сачко попали в основную сетку турнира во Франции
Стаховский и Сачко попали в основную сетку турнира во Франции
Теннис ATP
14 ноября 16:26
Сачко уступил в четвертьфинале турнира в Италии
Сачко уступил в четвертьфинале турнира в Италии
Теннис ATP
12 ноября 15:12
Сачко вышел в четвертьфинал турнира в Италии
Сачко вышел в четвертьфинал турнира в Италии
Теннис ATP
11 ноября 16:23
Украинец обыграл легендарного Вердаско на турнире в Италии
Украинец обыграл легендарного Вердаско на турнире в Италии
Теннис ATP
10 ноября 18:01
Сачко взял первый сет, но затем отдал матч на старте «челленджера» в Германии
Сачко взял первый сет, но затем отдал матч на старте «челленджера» в Германии
Теннис ATP
1 ноября 17:38

Новости: Теннис

Зверев – о поражении от Медведева: «Я еще не вылетел, и у меня есть шанс выиграть титул»
Зверев – о поражении от Медведева: «Я еще не вылетел, и у меня есть шанс выиграть титул»
ATP
21:39
Стаховский одержал уверенную победу на старте челленджера ATP во Франции
Стаховский одержал уверенную победу на старте челленджера ATP во Франции
ATP
21:21
Кравченко вышел во второй раунд челленджера ATP во Франции
Кравченко вышел во второй раунд челленджера ATP во Франции
ATP
20:22
Сачко вышел во второй круг «Челленджера» во Франции
Сачко вышел во второй круг «Челленджера» во Франции
ATP
20:07
Медведев стал первым полуфиналистом Итогового чемпионата ATP
Медведев стал первым полуфиналистом Итогового чемпионата ATP
ATP
19:59
«Не зажало, но руки трясутся». Медведев подвел итоги матча против Зверева
«Не зажало, но руки трясутся». Медведев подвел итоги матча против Зверева
ATP
19:32
Маю – об исчезновении китайской теннисистки: «Надеюсь, Олимпийский комитет Китая выступит по этому поводу»
Маю – об исчезновении китайской теннисистки: «Надеюсь, Олимпийский комитет Китая выступит по этому поводу»
WTA
18:57
Берреттини завершил выступления на Итоговом турнире АТР
Берреттини завершил выступления на Итоговом турнире АТР
ATP
18:47
Медведев с трудом обыграл Зверева и закрепился в топе группы Итогового турнира
Медведев с трудом обыграл Зверева и закрепился в топе группы Итогового турнира
ATP
18:39
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
53
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 20:27
13
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 20:15
5
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 15:26
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Бокс Профессиональный бокс
12 ноября 21:40
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 08:15
Все новости