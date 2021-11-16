Сачко вышел во второй круг «Челленджера» во Франции

В стартовом матче украинец обыграл Александра Ричарда

Виталий Сачко / фото - ATP

Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 238) вышел во второй круг турнира серии АТР Challenger Tour в городе По, Франция. В своем стартовом матче Сачко обыграл американца Александра Ричарда (ATP 260) со счетом 6:7 (1:7), 6:1, 6:2.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 10 минут За это врем Сачко сделал 1 эйс, реализовал 8 брейкпоинтов из 11-и и выиграл 6 геймов подряд, допустив 2 двойные ошибки. Его соперник 2 раза подал навылет, выиграл 4 гейма на приеме и реализовал 4 брейкпоинта из 9-и, допустив те же 2 «двойные».

Следующим соперником Сачко станет победитель пары Кресси – Бланкано.

Напомним, еще один украинец на этом турнире Сергей Стаховский в своем стартовом матче сыграет против австрийца Денниса Новака.